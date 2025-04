Violences à l’école : les questionnaires aux élèves en expérimentation dans l’académie de Besançon

Ces questionnaires, anonymes et brefs, sont conçus avec la Direction générale de la Scolarité (Dgesco) entre autres, et en consultation avec les syndicats de l’enseignement. Sept académies participent à l’expérimentation: Besançon, Lille, Limoges, Aix-Marseille, La Martinique, Versailles et Rennes. Au total, cette phase de test devrait inclure jusqu’à 8.400 élèves participant à des voyages scolaires avec nuitées et 4.000 élèves internes.

La ministre de l’Education Elisabeth Borne avait indiqué en mars, dans la foulée des révélations sur les violences physiques et sexuelles à Bétharram et dans plusieurs établissements depuis à travers la France, que les enfants étaient particulièrement vulnérables lors de nuitées et dans les dortoirs. Elle avait annoncé, dans le cadre du plan de lutte contre ces violences, « Brisons le Silence », la mise en place de questionnaires pour les élèves participant à des voyages scolaires avec nuitées et pour les internes.

Le traitement des questionnaires sera automatisé et donc disponible « immédiatement » pour les chefs d’établissements et adultes référents dans les écoles, collèges et lycées. Il appartiendra au chef d’établissement de définir un protocole d’action en cas de signalement problématique de la part d’un enfant.