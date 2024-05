Vellescot : l’écloserie de Philippe Courtot, un savoir-faire en danger

Pour faire comprendre son métier complexe, il détaille tout le processus à son assemblée. « A l’automne, on sépare les carpes mâles et les carpes femelles dans deux bassins différents », explique-t-il. Cela permet d’éviter une fécondation en dehors de l’écloserie.

Les femelles sont les seules à aller dans l’écloserie. Elles sont plongées dans une eau plus chaude et oxygénée. « Ces deux facteurs permettent de les rendre matures plus rapidement et donc de les faire ovuler plus vite », indique Philippe.

Une fois qu’elles ont atteint leur maturité, on leur injecte de l’ovopel, un produit pour stimuler l’ovulation. Une feuille de calcul à la main, le pisciculteur détaille qu’il faut administrer un dixième de la dose le matin. Attendre 12 heures. Puis administrer le reste de la dose. Il doit aussi suturer l’orifice génital des poissons, car si les carpes délivrent trop rapidement leurs ovules, il ne peut pas les récupérer.

Lorsque le moment est venu, il ne reste plus qu’à couper les sutures faites préalablement. « On applique des pressions sur l’abdomen pour faire sortir les œufs et on les récupère dans un bac », précise Philippe en mimant le geste. Dans ce bac, le sperme des carpes mâles est ajouté avec un diluant afin de faciliter la fécondation.