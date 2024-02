Philippe Courtot, un pisciculteur en eaux troubles

Cette lourdeur invite à jeter l’éponge. « J’aimerais, mais je ne peux pas », souffle, résigné, Philippe Courtot. Ce dernier peut espérer une retraite agricole de 900 euros à 67 ans. S’il arrête aujourd’hui, il n’aura que 700 euros. Pour compléter ce maigre pécule d’une vie de labeur, il envisageait de louer les étangs. Ici aussi, les choses se compliquent. Une nouvelle réglementation oblige à mener « une étude d’impact » s’il veut continuer “d’exploiter” ses étangs. Ce sont encore plusieurs milliers d’euros à engager, sans compter les mises aux normes qui ne manqueront pas d’être demandées redoute le couple. La situation semble inextricable et l’équation, impossible.

À l’heure de la production locale, que l’on encourage, le couple ne comprend pas cet acharnement kafkaïen. Martine Bilger-Courtot dénonce aussi « la concurrence » des négociants, « écrasante ». Une situation paradoxale qui fragilise encore plus leur activité. « Ces professionnels vont chercher leurs poissons en Europe de l’Est et les revendent moins chers », s’étrangle-t-elle.

Les héritiers ne vont pas reprendre l’affaire. À quoi bon se lancer dans cette impasse. Un patrimoine va disparaître. Mais surtout un savoir-faire unique en Franche-Comté. Car la pisciculture Courtot dispose d’une écloserie où elle fait se reproduire brochets et carpes. « La partie écloserie, c’est hyper intéressant », constate Philippe, dont le sourire revient sur le visage quand il décrit les opérations. « C’est un savoir-faire de dingue », valide son épouse. Maîtrise de la reproduction et de la croissance, en garantissant les bonnes conditions, que ce soit la température de l’eau d’une part ou sa qualité, d’autre part. Une fois que les petits sont nés, les brochets, qui font alors 1,5 cm, et les minuscules carpes, qui font 5 mm, découvrent les bassins. Philippe y « a concocté un joli zooplancton », dévoile, avec tendresse, Martine Bilger-Courtot, retraitée de l’Éducation nationale depuis septembre. Face aux difficultés de la pisciculture, elle se demande même si elle ne devrait pas retrouver un travail.

L’indifférence à l’égard de cette situation est le plus difficile à encaisser. L’isolement consume. « Ce qui est attristant, c’est le manque d’écoute et de compréhension », regrettent Martine et Philippe. « On n’a pas le droit que cela se termine comme ça », s’insurge-t-elle finalement, rattrapée par l’émotion. Et de conclure : « On n’en peut plus de pleurer pour pouvoir travailler. » Le constat est terrible.