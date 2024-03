Valdoie : le nouvel Ehpad se chauffera grâce à la géothermie

« L’envolée des prix de l’électricité et du gaz est considérable », replace Robert Creel. Ce fut plus de 150 % d’augmentation pour ce poste de dépenses pour le pôle gérontologique en 2023. Donc investir pour maîtriser ces coûts « permet de tenir le tarif jour grâce aux économies d’énergie », souligne Florian Bouquet. L’isolation du bâtiment a aussi été l’objet de toutes les intentions. Une isolation par l’extérieure, d’une vingtaine de centimètres au minimum, a été installée. Et un système double flux a été installé dans le bâtiment pour récupérer les calories de l’air vicié afin de réchauffer les pièces, limitant ainsi les déperditions et les besoins en chauffage.