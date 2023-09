Une Offemontoise part faire le tour de l’Atlantique en voilier pour sensibiliser sur l’environnement

L’appel du large. Suzanne Kandel, 22 ans, est originaire d’Offemont. De la maternelle à la classe préparatoire, la jeune femme est toujours restée à Belfort. Jusqu’à l’école d’ingénieurs, depuis deux ans à Marseille. Cette année, Suzanne est en année de césure. Et elle a décidé qu’elle n’en ferait pas n’importe quoi. « Je veux donner du sens à cette pause », narre-t-elle par téléphone. Pour cela, en novembre, elle partira pour un tour de l’Atlantique de huit mois à la voile. Elle le fera avec des amis, deux colocataires, Elie et Alexis. Ainsi qu’avec un marin bénévole, Paulin.

Au départ de Marseille, les jeunes partiront direction la côte espagnole pour rejoindre le détroit de Gibraltar. Après avoir atteint le Cap-Vert, ils navigueront pendant vingt jours pour atteindre l’arc antillais où se déroulera la majorité de leur travail. Sur la boucle retour, ils passeront par les Bahamas, puis par l’archipel des Açores. Cet itinéraire n’a pas été fait au hasard. Plusieurs points de passage ont été sélectionnés pour s’arrêter dans les écoles et sensibiliser les jeunes sur la protection du vivant, plus particulièrement la protection des espèces marines.

Poséadonie, c’est le nom de ce projet qui les occupera toute l’année. « Tous les quatre, nous sommes sensibles à la dégradation flagrante de l’environnement. Nous remettons en question nos modes de vie, nos manières de consommer et de nous déplacer. » Pour eux, aller voir les plus jeunes est essentiel pour les sensibiliser. « Leur transmettre un savoir est une ressource clef et personne ne peut rester inactif face aux constats des scientifiques. » Le public : les élèves en école maternelle, pour travailler avec eux avec une dimension artistique.



« Nous avions ce contact privilégié avec ce public car ma maman est institutrice pour des élèves en grande section. Elle est d’un grand appui pour guider nos sensibilisations. » Sept interventions sont déjà prévues en France avant le départ, en Bretagne, mais aussi à Offemont et Belfort. Des contacts ont aussi été tissés avec des écoles aux Canaries et au Cap-Vert.

Le but de chaque intervention est de raccrocher une espèce à un danger auquel il est confronté à cause de l’homme, que ce soit à cause de la surpêche, du tourisme ou encore de la pollution. « Mais nous mettrons aussi en valeur des clefs, des solutions pour diminuer notre impact sur les espèces pour que cela reste pédagogique. L’objectif est d’entamer une discussion avec eux et d’éveiller leur curiosité. » En expliquant le milieu de vie des espèces, leur rôle dans l’écosystème, les menaces qui pèsent sur elles et les effets de l’humain sur leur population.