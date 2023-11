Une mule interceptée avec un kilo de cocaïne à la barrière de péage de Fontaine

Le 31 octobre, les douaniers de la brigade de Delle arrêtent un véhicule à la barrière de péage de Fontaine, sur l’A36, lors d’un contrôle. Le conducteur est Portugais et la passagère, Brésilienne. « Des traces de drogues dures sont révélées par les tests de contact chez les deux individus et le test de dépistage salivaire des produits stupéfiants s’avère positif chez la passagère », indique la direction régionale des douanes, dans un communiqué de presse. Les forces de sécurité décident de poursuivre leurs investigations à l’hôpital, où des radios abdominales sont réalisées sur les deux individus.



« L’imagerie est claire, indiquent les douanes. La passagère dissimule, portées à même le corps, insérées et ingérées, des masses denses de forme oblongue, caractéristiques des « ovules » de stupéfiants. » La passagère a admis transporter de la cocaïne, avant « d’extraire » de ses sous-vêtement 93 ovules. « Entre les stupéfiants transportés à corps et in corpore, plus d’un kilo de cocaïne a été saisi, représentant plus de 66 000 euros », détaillent les douanes.