Une hausse des plaintes pour violences sexuelles dans le Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort a mis en avant trois points forts, notant, pour le département, une « violence contenue ». Parmi ceux-ci, une stabilité des agressions et une nette diminution de la mortalité sur les routes. En 2024, un seul décès a été recensé contre neuf en 2023. « Il y a moins de morts sur les routes, mais une hausse des accidents et des comportements accidentogènes liés à la consommation de stupéfiants et d’alcool », a-t-il précisé.

Le colonel de gendarmerie Jean Mérino note qu’aucun accident grave n’a été recensé après les grands rassemblements que sont les Eurockéennes et le FIMU. « Notamment dû à une forte présence des forces de l’ordre, qui a encore augmenté cette année », explique-t-il.

Cette forte présence a aussi dissuadé, selon lui, les auteurs d’atteintes aux biens. En 2024, on note une baisse sensible des cambriolages, précise le colonel. « Nous concevons une offre de sécurité sur mesure, à l’écoute des territoires », fait-il remarquer, ce qui permet de maintenir une présence dissuasive.

L’opération Territoire Serein, qui consiste à concentrer les moyens sur une zone précise à des moments stratégiques, permet de réduire les tentatives de délits en tout genre. Exemple à Fontaine, à l’aéroparc : pour le Black Friday, les maires ont demandé un contrôle routier renforcé de la gendarmerie. « Ce jour-là, cela a permis de ne pas avoir de nuisances. »

Le lieutenant-colonel Combot, de la délégation départementale militaire, a rappelé que, concernant la présence des forces de l’ordre sur le territoire, l’opération Sentinelle avait été déployée à trois reprises pour sécuriser des événements majeurs : le FIMU, les Eurockéennes et le concert inaugural du Mois givré.