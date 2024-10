Territoire de Belfort : 138 militaires mobilisés sur l’opération « Territoire Serein »

Pendant trois jours, ce sont 138 militaires qui ont été mobilisés dans tout le département. Le dispositif, qui associe notamment le peloton motorisé, les brigades de Delle et de Belfort, ainsi que la brigade de recherches et le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), s’est concentré sur des secteurs spécifiques comme Grandvillars, Delle, Beaucourt et l’Aéroparc. L’objectif : afficher une présence dissuasive et effectuer des contrôles intensifs afin de prévenir les infractions routières, mais aussi les atteintes aux biens, cambriolages, vols, ou atteintes aux personnes.

En trois jours, 1 244 véhicules ont été contrôlés et 80 infractions ont été relevées. Douze véhicules ont été immobilisés et une saisie a été effectuée.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de hausse notable des infractions et des suspensions de permis dans le Territoire de Belfort. Depuis janvier 2024, ce sont 447 permis qui ont été suspendus, soit une augmentation de 5,18 % par rapport à 2023. Les infractions liées à la vitesse ont explosé, avec une augmentation de 40,48 %, représentant 100 suspensions de permis. La conduite sous l’emprise d’alcool est également en nette augmentation, avec 179 suspensions, soit une hausse de 26,95 %.

L’opération actuelle est la troisième phase d’un dispositif débuté en juin dernier, avec « Place Nette ». En septembre, une deuxième phase avait déjà mobilisé 105 gendarmes sur sept communes du département, permettant de relever 70 infractions sur 944 véhicules et personnes contrôlés. Le dispositif devrait se poursuivre jusqu’en 2025, avec une nouvelle intervention prévue d’ici un mois dans d’autres communes du département.