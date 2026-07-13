Un syndicat de pompiers dénonce le maintien du feu d’artifice de Belfort

Le Territoire de Belfort est placé en vigilance orange ‘feux de forêt ». « Il est donc notamment interdit, dans et à moins de 200 mètres des bois et forêts, y compris pour les propriétaires et les ayants-droit », rappelle la préfecture (lire notre article). Seul Belfort peut tirer son feu d’artifice ce lundi 13 juillet au soir. Une situation qui étonne le syndicat autonome des sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort. C’est « un pari à haut risque » estime le syndicat. Si celui de Belfort est maintenu, c’est en raison d’une adaptation. « Des sapeurs-pompiers seront retirés des effectifs de garde des centres de secours de l’agglomération belfortaine pour être prépositionnés sur le site », s’étonne le syndicat autonome.
"Un pari risqué"
De commenter, encore dans un communiqué, écrit ce lundi 13 juillet : « C’est un choix hors sol, qui réduit les moyens disponibles pour assurer les secours à la population. » Le syndicat demande si le feu d’artifice sera annulé si les pompiers normalement mobilisés en prévention sont engagés sur une intervention quelques minutes avant… « Faire reposer la sécurité d’un événement sur des sapeurs-pompiers de garde, susceptibles d’être mobilisés à tout moment pour une urgence, relève d’un pari dont les conséquences pourraient être lourdes », peut-on encore lire.