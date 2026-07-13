Un syndicat de pompiers dénonce le maintien du feu d’artifice de Belfort

Le Territoire de Belfort est placé en vigilance orange ‘feux de forêt ». « Il est donc notamment interdit, dans et à moins de 200 mètres des bois et forêts, y compris pour les propriétaires et les ayants-droit », rappelle la préfecture (lire notre article). Seul Belfort peut tirer son feu d’artifice ce lundi 13 juillet au soir. Une situation qui étonne le syndicat autonome des sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort. C’est « un pari à haut risque » estime le syndicat. Si celui de Belfort est maintenu, c’est en raison d’une adaptation. « Des sapeurs-pompiers seront retirés des effectifs de garde des centres de secours de l’agglomération belfortaine pour être prépositionnés sur le site », s’étonne le syndicat autonome.