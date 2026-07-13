Le Territoire de Belfort placé en vigilance orange aux feux de forêt

L’incendie de Fontainebleau est là pour le rappeler de manière dramatique. Les feux de forêt et d’espaces naturels ne touchent plus seulement les massifs du sud de la France. Si des incendies dans le massif des Vosges, au printemps, appelaient déjà à la vigilance (lire notre article), aucun territoire n’est épargné. Bavans l’a déploré ce week-end, mais aussi la commune de Cunelières. Les espaces naturels sont particulièrement fragiles.

« Les conditions climatiques actuelles (faiblesse des précipitations, températures élevées et vent) rendent la végétation particulièrement vulnérable au risque incendie », explique la préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué de presse. Qui ajoute encore : « La végétation au sol déjà sèche sur l’ensemble du département et les observations de feux de végétation de ces derniers jours accroissent le risque d’incendies de feux de forêts. » Dans ce contexte, le Territoire de Belfort est placé en vigilance orange « feux forêt », à partir de ce lundi 13 juillet, jusqu’à nouvel ordre.