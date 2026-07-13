Le Territoire de Belfort placé en vigilance orange aux feux de forêt

Des pompiers du Doubs et de Belfort en renfort dans le sud de la France
Le Territoire de Belfort est placé le département en vigilant « orange » feux de forêt. | ©Le Trois – archives

La préfecture du territoire de Belfort a placé le département en vigilant « orange » feux de forêt. Seul Belfort pourra ainsi tirer son feu d’artifice, ce lundi 13 juillet, les autres communes ne pouvant garantir plus de 200 mètres entre la zone de tir et un espace de bois.

L’incendie de Fontainebleau est là pour le rappeler de manière dramatique. Les feux de forêt et d’espaces naturels ne touchent plus seulement les massifs du sud de la France. Si des incendies dans le massif des Vosges, au printemps, appelaient déjà à la vigilance (lire notre article), aucun territoire n’est épargné. Bavans l’a déploré ce week-end, mais aussi la commune de Cunelières. Les espaces naturels sont particulièrement fragiles.

« Les conditions climatiques actuelles (faiblesse des précipitations, températures élevées et vent) rendent la végétation particulièrement vulnérable au risque incendie », explique la préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué de presse. Qui ajoute encore : « La végétation au sol déjà sèche sur l’ensemble du département et les observations de feux de végétation de ces derniers jours accroissent le risque d’incendies de feux de forêts. » Dans ce contexte, le Territoire de Belfort est placé en vigilance orange « feux forêt », à partir de ce lundi 13 juillet, jusqu’à nouvel ordre.

Feux, campements, feux d’artifice interdits

Il est donc notamment interdit, dans et à moins de 200 mètres des bois et forêts, y compris pour les propriétaires et les ayants-droit :

  • d’allumer un feu de cuisson/camp ;
  • de fumer ;
  • d’allumer des feux d’artifice si les retombées sont à moins de 200 mètres d’une zone boisée ;
  • de camper.

 

Par ailleurs, il est interdit de « circuler et stationner, pour les véhicules à moteur, entre 14 h et 22 h sur les routes non goudronnées (sauf propriétaires et ayants-droits) », « d’utiliser des engins mécaniques ou thermiques entre 14 h et 22 h sauf abords des habitations ou bâtiments (en dehors de cette plage horaire, et hors abords des habitations ou bâtiments, ces travaux doivent être déclarés en mairie) » et « les manifestations sportives ou culturelles sont interdites entre 14 h et 20 h à l’exception de celles ayant lieu sur les bases de loisirs ».

Des restrictions supplémentaires pourront être prises si le risque grandit.

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