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Un repas à 1 euro pour tous les étudiants de Bourgogne-Franche-Comté

Flavien le Juge devant la sauteuse de la salle de production du Resto U' Duvillard, à Belfort.
Tous les jours, le Resto U' Duvillard prépare des repas pour 6 à 700 étudiants. | ©Le Trois – Jade Belleville
En bref

Le repas à 1 euro est déployé dans tous les restaurants du Crous Bourgogne-Franche-Comté à partir de ce lundi 4 mai.

Le repas à 1 euro était déjà mis en place dans les restaurants universitaires pour les étudiants boursiers. La démarche est généralisée à tous les étudiants ; auparavant, ils payaient 3,7 euros.

Le repas à 1 euro sera « déployé dans tous les restaurants du Crous Bourgogne-Franche-Comté, sans exception, et dans les cafétérias, situées à partir de 10 minutes à pied d’un Resto U’ », indique le Crous Bourgogne-Franche-Comté.

2 millions de repas servis en Bourgogne-Franche-Comté

Ce repas est proposé à tous les étudiants titulaires d’une carte d’étudiant, titulaires d’une carte d’étudiant des métiers (apprentis et alternants), doctorants et services civiques. Les étudiants « devront présenter un compte Izly (solution de paiement connecté des campus), actif pour justifier de leur statut ».

Le repas à 1 euros est « composé d’un plat principal et, au plus, deux périphériques (entrée, fromage, dessert, fruit), soit un menu à 10 points (plat chaud = 6 points, périphérique = 2 points) ». On peut prendre des suppléments à ce repas, d’un coût de 0,65 euros par point. « Le repas à 1 euro proposera des produits labellisés, bio et locaux, cuisinés par les chefs cuisiniers du Crous Bourgogne-Franche-Comté », indique encore le Crous, dans son communiqué de presse. En Bourgogne-Franche-Comté, l’ensemble des structures de restauration sont engagés dans la démarche mon Resto qui traduit une attention constante portée à la qualité des produits et aux pratiques durables (lire notre article).

Chaque année, le Crous Bourgogne-Franche-Comté sert 2,02 millions de repas dans ses structures.

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