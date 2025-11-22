Dans les coulisses du Resto U’ de Belfort

La visite débute par l’enfilage de la tenue adéquate. Surchaussures, charlotte et blouse sont de rigueur. Dans la partie stockage, chaque catégorie alimentaire possède sa propre pièce : les légumes et fruits ; la viande ; et les aliments congelés. « Demain, on a 70 kg de pommes de terre fraîches pour faire des frites », explique Flavien le Juge, chef de cuisine du restaurant, en ouvrant la chambre froide. Au-dessus de chaque frigo, un boîtier affiche la température. Pour la garantie de la chaîne du froid, les employés sont connectés en permanence à ces thermomètres. « On a des SMS sur nos téléphones qui nous préviennent si l’alarme se déclenche », explique Philippe Mauro, directeur des Crous de Belfort et Montbéliard.

« C’est un peu un sas de désinfection », explique le chef de cuisine, en entrant dans une nouvelle salle. Avant que les aliments n’arrivent dans la salle de production, l’intégralité des emballages est retirée et les végétaux sont nettoyés. Quatre poubelles sont alignées le long du mur. « On trie tout : le plastique, le carton, les produits végétaux, les non-recyclables », liste Anthony Durand, agent d’approvisionnement. La société Agrivalor passe une fois par semaine pour récupérer les biodéchets et les utiliser pour la méthanisation. Concernant les ordures ménagères, elles sont récupérées par le Grand Belfort.

En cuisine, 600 à 700 repas sont produits quotidiennement. Une quantité qui est redistribuée à la fois dans le Resto U’ et la cafétéria de Duvillard, mais aussi dans les trois autres cafétérias de Belfort.