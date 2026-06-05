Un « radar chantier » installé dans la montée du Ballon d’Alsace

« On veut sauver des vies ; on ne se cache pas pour faire les contrôles. Mais on n’attend pas qu’il y ait des morts pour faire quelque chose », martèle Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort, en charge de la sécurité.
Depuis ce jeudi 4 juin 2026, un « radar chantier » est installé et opérationnel dans la montée du Ballon d’Alsace. Pour sa première installation, c’est la Roche du Cerf, au début de la montée du Ballon, qui a été choisie. Il est susceptible d’être installé à deux autres points de contrôle, entre Sermamagny et le sommet du Ballon d’Alsace. Ce radar peut flasher les véhicules dans les deux sens.
La préfecture annonce également un renforcement des contrôles mobiles avec véhicules banalisés sur la route du Ballon d’Alsace, notamment les jours de forte affluence. Et les contrôles mis en place depuis le début du printemps par la gendarmerie se poursuivront.
Pas de fermeture de la route
Pendant un temps, le préfet avait envisagé d’interdire la route aux motards le week-end, comme c’est le cas sur la route des Crêtes, en Alsace. Motos, voitures, vélos, campings cars : « La montée du Ballon devrait être un lieu exemplaire de partage de la route. Elle n’est pas un terrain de jeu, » tente de faire comprendre le directeur de cabinet. « On n’a pas voulu pénaliser tout le monde, indique Maxime Gutzwiller. L’immense majorité des motards respecte les règles et l’immense majorité est aussi d’accord avec nos appels à la prudence. »
En témoignent les opérations « Relais Calmos », organisées par la Fédération des motards du Territoire de Belfort. La première de cette année s’est déroulée le 8 mais, trois autres sont programmées les 28 juin, 26 juillet et 23 août. Ces « Relais Calmos » bénéficient du soutien financier de l’Etat dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière.
Des messages de prévention seront également affichés sur le panneau lumineux du Conseil départemental, au pied du Ballon, au niveau de la Roche du Cerf.
35 grands excès de vitesse
68 contrôles routiers ont été organisés par la gendarmerie au Ballon d’Alsace. En prenant en compte uniquement les dépassements de 20 km/h de la vitesse autorisée (de 80 km/h) 67 excès de vitesse ont été constatés. Ils concernent 46 motos et 21 voitures. Sur ces 67 excès de vitesse, 35 sont des « grands excès de vitesse », c’est-à-dire plus de 40 km/h au-dessus de la limitation. Et 18 excès de vitesse de plus de 50 km/h. La gendarmerie a procédé à 36 rétentions de permis de conduire et à 18 immobilisations de véhicules, dont 13 motos.
« Un seul but : sauver des vies »
« Encore une fois, la majorité respecte la limitation de vitesse, mais une minorité considère cette route comme un circuit. Il y a une concentration et une persistance des grands excès de vitesse dans ce secteur, » s’alarme Maxime Gutwiller. Avec la hantise de déplorer un jour un accident grave entre un de ces conducteurs et la voiture d’une famille venue profiter du site naturel du Ballon d’Alsace.
Le directeur de cabinet veut aussi lutter contre l’idée que les radars sont là pour « remplir les caisses de l’Etat » : « Les contrôles routiers ont un seul but : sauver des vies. Les recettes issues des radars sont de presque un milliard d’euros, alors que le coût de la sécurité routière s’élève à presque 4 milliards d’euros par an. Les recettes des radars sont réinvesties directement, notamment dans des projets de prise en charge des victimes de la route, précise le directeur de cabinet. Il ne s’agit pas de tendre un piège aux usagers, mais bien de prévenir les comportements dangereux. »