Un « radar chantier » installé dans la montée du Ballon d’Alsace

« On veut sauver des vies ; on ne se cache pas pour faire les contrôles. Mais on n’attend pas qu’il y ait des morts pour faire quelque chose », martèle Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort, en charge de la sécurité.

Depuis ce jeudi 4 juin 2026, un « radar chantier » est installé et opérationnel dans la montée du Ballon d’Alsace. Pour sa première installation, c’est la Roche du Cerf, au début de la montée du Ballon, qui a été choisie. Il est susceptible d’être installé à deux autres points de contrôle, entre Sermamagny et le sommet du Ballon d’Alsace. Ce radar peut flasher les véhicules dans les deux sens.

La préfecture annonce également un renforcement des contrôles mobiles avec véhicules banalisés sur la route du Ballon d’Alsace, notamment les jours de forte affluence. Et les contrôles mis en place depuis le début du printemps par la gendarmerie se poursuivront.