Ballon d’Alsace : toujours plus de contrôles pendant les ponts de mai

Un des panneaux pédagogiques mis en place à Lepuix, sur la route du Ballon d'Alsace, par la Fédération française des motards en colère.
Un des panneaux pédagogiques mis en place à Lepuix, sur la route du Ballon d'Alsace, par la Fédération française des motards en colère. | ©Le Trois – P.-Y.R.
En bref

Les contrôles routiers des forces de l’ordre se poursuivent au ballon d’Alsace pendant les week-ends prolongés de mai, annonce la préfecture du Territoire de Belfort.

15 excès de vitesse dont 3 grands excès de vitesse avec rétention du permis et immobilisation du véhicule ont été déplorés par les forces de l’ordre les 25 et 26 mai sur les routes menant au ballon d’Alsace. Cela concerne douze motos et trois voitures.

« Malgré l’annonce préalable de ces contrôles, certains continuent de mettre en danger leur vie et celle des autres !   » déplore la préfecture du Territoire de Belfort. Pour la quatrième fois depuis le début du printemps, les contrôles sont annoncés.

18 gendarmes mobilisés le week-end du 1er-Mai

Dix-huit gendarmes sont mobilisés pour des contrôles de vitesse pour ce week-end du 1er mai, sur la R.D. 465 entre Lepuix et le ballon d’Alsace. Ils n’étaient que dix le week-end dernier.

La préfecture d’ajouter, sur les réseaux sociaux :

« Votre sécurité est notre priorité :

⚠️ Respectez les limitations de vitesse 

⚠️ Automobilistes : dépassez les cyclistes avec au moins 1,5 m d’écart 

⚠️ Motards : anticipez les trajectoires, ne coupez pas les virages, restez visibles 

⚠️ Cyclistes : signalez vos changements de direction et restez prévisibles, modérez votre vitesse. »

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