Ballon d’Alsace : toujours plus de contrôles pendant les ponts de mai

15 excès de vitesse dont 3 grands excès de vitesse avec rétention du permis et immobilisation du véhicule ont été déplorés par les forces de l’ordre les 25 et 26 mai sur les routes menant au ballon d’Alsace. Cela concerne douze motos et trois voitures.
« Malgré l’annonce préalable de ces contrôles, certains continuent de mettre en danger leur vie et celle des autres ! » déplore la préfecture du Territoire de Belfort. Pour la quatrième fois depuis le début du printemps, les contrôles sont annoncés.
18 gendarmes mobilisés le week-end du 1er-Mai
Dix-huit gendarmes sont mobilisés pour des contrôles de vitesse pour ce week-end du 1er mai, sur la R.D. 465 entre Lepuix et le ballon d’Alsace. Ils n’étaient que dix le week-end dernier.
La préfecture d’ajouter, sur les réseaux sociaux :
« Votre sécurité est notre priorité :
⚠️ Respectez les limitations de vitesse
⚠️ Automobilistes : dépassez les cyclistes avec au moins 1,5 m d’écart
⚠️ Motards : anticipez les trajectoires, ne coupez pas les virages, restez visibles
⚠️ Cyclistes : signalez vos changements de direction et restez prévisibles, modérez votre vitesse. »