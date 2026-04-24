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Ballon d’Alsace : les contrôles routiers renforcés se poursuivent

Un des panneaux pédagogiques mis en place à Lepuix, sur la route du Ballon d'Alsace, par la Fédération française des motards en colère.
Un des panneaux pédagogiques mis en place à Lepuix, sur la route du Ballon d'Alsace, par la Fédération française des motards en colère. | © Le Trois P.-Y.R.

Les contrôles organisés chaque week-end depuis début avril sur la route du Ballon d’Alsace aboutissent toujours au même bilan : des excès de vitesse allant jusqu’à 161 km/h sur cette route limitée à 80 km/h.

« On n’attendra pas qu’il y ait un mort sur cette route pour réagir, expliquait Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet du préfet le 10 avril au Trois. On constate des comportements dangereux qui pourraient engendrer un drame ». La préfecture du Territoire de Belfort a donc mis en place des contrôles routiers renforcés sur la route du Ballon d’Alsace, non seulement le week-end, mais aussi certains jours de la semaine, par beau temps

Entre le 17 et ce vendredi 23 avril 2026, les gendarmes ont relevé douze infractions pour vitesse excessive dont cinq grands excès de vitesse (+ 40km/h). Neuf de ces excès de vitesse concernent des motos. L’excès de vitesse le plus important est de 161 km/h, sachant que la vitesse est limitée à 80 km/h sur la route du Ballon.
La préfecture s’étonne d’autant plus de ces infractions que ces contrôles ont été largement médiatisés, aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux.
Ces contrôles renforcés sont reconduits ce week-end des 25 et 26 avril : une dizaine de gendarmes seront mobilisés.Le 10 avril, la préfecture établissait le bilan suivant neuf délits routiers dont quatre grands excès de vitesse, avec quatre véhicules immobilisés, dont trois motos. Neuf permis avaient alors été suspendus.

Le 17 avril, le bilan était de seize excès de vitesse constatés, dont douze grands excès de vitesse (+ 40km/h), avec rétention et suspension du permis de conduire. Dix motos étaient concernées par ces excès. Là aussi, l’excès de vitesse le plus important constaté était de 161 km/h.

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