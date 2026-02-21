Territoire de Belfort : « La route n’est pas un terrain de jeu »

Les faits de violences, et notamment les violences intrafamiliales sont également en hausse : + 40 % des violences constatées sont intrafamiliales et 80 % des victimes sont des femmes. Le constat est le même dans les départements du Doubs et de la Haute-Saône ; il est sans doute lié pour une bonne part à la libération de la parole, avec la mise en place dans les commissariats et les gendarmeries de personnels formés. Aussi bien les victimes que leur entourage n’hésitent plus à porter plainte ou à faire des signalements aux forces de l’ordre. Dans le cadre des violences intrafamiliales, la procureure met en avant aussi bien la répression que la prévention. Côté répression, une peine de neuf ans de prison pour un cas de harcèlement ayant débouché sur un suicide ; côté prévention, la participation d’une centaine de personnes à des stages de sensibilisation à la communication dans le couple et aux violences familiales.

La délinquance des mineurs, se réjouit le préfet, poursuit sa baisse. Il veut y voir les effets positifs du maillage des centres sociaux et des associations sportives dans le cadre de la politique de la ville, mais aussi la mise en place de groupes locaux de traitement de la délinquance, dont un notamment, a assuré le suivi de dix mineurs jusqu’à ne plus avoir besoin d’intervenir auprès d’eux.