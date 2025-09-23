Un ménage sur quatre en difficulté pour se chauffer en Bourgogne-Franche-Comté

Près de 295 000 ménages de Bourgogne-Franche-Comté sont en situation de vulnérabilité énergétique liée au logement, selon une étude de l’Insee fondée sur des données de 2021. Cela représente un quart des habitants de la région, une proportion nettement supérieure à la moyenne nationale (17,4 %). La Bourgogne-Franche-Comté apparaît ainsi comme la région la plus touchée de France métropolitaine.

En 2021, ces foyers devaient consacrer plus de 9,2 % de leur revenu disponible pour maintenir une température correcte chez eux, soit bien davantage que la moitié des ménages français, qui dépensent moins de 4,6 %. Pour les ménages vulnérables de la région, la facture énergétique s’élevait en moyenne à 2 760 euros par an, contre 1 980 euros pour l’ensemble des foyers de la région. Soit 40 % de plus ! L’écart s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs : un climat rigoureux, un parc immobilier ancien et un recours massif au fioul.