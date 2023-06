Un homme tué d’un coup de couteau à Besançon

Trois hommes ont ainsi été tués en février et mars, et deux jeunes ont été blessés par des tirs de kalachnikov il y a deux semaines à proximité. Entre novembre 2019 et mars 2020, des bandes rivales s’étaient affrontées pour le contrôle du trafic de stupéfiants dans ce quartier de reconquête républicaine (QRR): 18 fusillades avaient alors fait un mort et onze blessés.