Un dispositif québécois adapté pour prévenir les violences conjugales dès la 3e

En octobre 2023, le dispositif débarque en France, à Belfort plus précisément. Des classes sillonnent les couloirs, où chaque vidéo représente un stade d’une relation. Les premiers émois. L’installation de la jalousie. La peur. La crise. Les promesses que cela ne se reproduira plus. L’abus. L’agression. La plainte. Le but de ces vidéos est de travailler avec les jeunes sur l’installation insidieuse de la violence dans les relations, qui démarrent de plus en plus jeunes depuis quelques années.

Les films, très professionnels, permettent facilement de s’identifier à la victime ou même à l’agresseur. Le jeune homme n’est pas le cliché du mauvais garçon. C’est un jeune homme perdu, qui se questionne. On a l’occasion de se glisser dans sa tête pour montrer qu’un jeune qui installe cette violence a besoin de se faire aider. Après chaque séquence, un intervenant questionne le petit groupe formé de six personnes. « Est-ce que vous considérez que ce que vous avez visionné était déjà de la violence ? », « La jeune fille avait-elle raison de s’excuser ? », « Cette réaction vous paraît-elle appropriée ? », « Qu’auriez-vous fait à sa place ? ».

La procureure de la République, Jessica Vonderscher, ainsi que le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, sont emballés lors de la visite, en octobre. Ils réfléchissent à l’instaurer en France, en recréant un film adapté à la justice française.