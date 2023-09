À Belfort, un dispositif inédit en France pour alarmer sur la montée des violences envers les jeunes femmes

« Pour une adolescente ou une jeune femme, être traitée de salope n’est pas forcément considéré comme de la violence », alarme Catherine Bernard, association sociale de l’association belfortaine Solidarité femmes. Elle remarque depuis quelques années une hausse des témoignages de jeunes femmes qui se rendent à la permanence de l’association. Une hausse du nombre de parents cherchant de l’aide pour aider leurs enfants, également. « Nous avons de plus en plus de jeunes de 20 ans, et moins, qui se trouvent dans des situations de violence dans leurs relations avec les hommes : que ce soit dans la phase du flirt ou du couple. » Des jeunes femmes qui sont dans les mêmes schémas de relation que des adultes mais pour qui se superposent une recherche d’identité, de la vulnérabilité.

Sihame Djemah, juriste du centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Territoire de Belfort (CDIFF) l’affirme : « Parce qu’elles ne s’identifient pas comme victimes de violences conjugales, les jeunes repoussent les frontières de l’acceptable en termes de violences. » Au niveau national, la dynamique d’intensification des violences est la même, affirment les professionnelles. Trois jeunes femmes de moins de 25 ans ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon depuis le 1er janvier 2023. « Cela nous demande d’agir, et vite », expose Catherine Bernard.