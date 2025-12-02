Trafic de drogue: peine confirmée en appel à Dijon pour un meurtre par erreur à Besançon

Le tireur, Elias Basbas, 25 ans, a été condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté des deux tiers. Les peines contre Elias Basbas et Malk Ghezali, le conducteur de la voiture poursuivante, sont conformes aux réquisitions et au jugement de première instance prononcé par les assises du Doubs, à Besançon en 2024. La cour a estimé qu’il n’y avait « aucune place au doute » en ce qui concerne la culpabilité des deux accusés, en particulier d’Elias Basbas. « C’est d’la folie », a-t-il pourtant répété en concluant le procès, qu’il avait commencé il y a une semaine en assurant déjà, comme lors des premières assises en 2024: « C’est d’la folie ce qu’on me reproche. Je suis innocent ».

« On ne pouvait pas plus mal choisir sa victime », a plaidé Jérôme Pichoff, un avocat des parties civiles. Houcine Hakkar « revenait du McDo où il avait passé un bon moment entre copains » avant de se faire tuer par « une arme de guerre capable de 800 coups à la minute », a-t-il souligné.

Dénonçant « l’ultra-violence », l’avocat général Olivier Bray a raillé Elias Basbas « le caliméro » qui estime « injuste, trop injuste » qu’on l’accuse à tort selon lui, malgré toutes les « évidences », tout comme « la fuite » de Melk Ghezali, qui « sait mais tait ». « En 2024, 110 personnes sont mortes à cause du narcotrafic », a-t-il rappelé. « Il n’y a rien qui vaille le coup dans le trafic. Il y a juste la mort ou la prison« , a regretté Melk Ghezali dans ses derniers mots à la barre.