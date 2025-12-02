PUB

Trafic de drogue: peine confirmée en appel à Dijon pour un meurtre par erreur à Besançon

En 2020, un homme a été tué par erreur à Besançon, dans le quartier Planoise, sur fond de rivalité entre bandes de trafiquants de drogue. Ils ont été condamnés en première instance. Un procès en appel s’est ouvert le 24 novembre ; la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement.

Deux trafiquants de drogue ont été une nouvelle fois condamnés, ce mardi 2 décembre, en appel à Dijon, à 30 et 25 ans de prison pour avoir tué en 2020 à Besançon un jeune homme pris par erreur pour un caïd à abattre. « Ils n’avaient rien à voir avec le trafic »: le coaccusé Melk Ghezali l’a lui-même reconnu dans les derniers mots qu’il a adressés à la cour d’assises d’appel de Côte d’Or, avant qu’elle le condamne à 25 ans de réclusion criminelle: Houcine Hakkar et l’ami qui l’accompagnait ce soir du 8 mars 2020 à Besançon avaient juste le tort d’être au mauvais endroit, au mauvais moment.

Houcine Hakkar, mécanicien de 23 ans, circulait dans une Renault Mégane, la marque que recherchaient Melk Ghezali et Elias Basbas, deux dealers notoires, traquant un concurrent dans la guerre que se livraient deux clans pour le contrôle du trafic à Besançon. La voiture d’Houcine Hakkar est « rafalée » d’une trentaine de projectiles et le mécanicien est achevé d’une balle dans la tête. Le passager est blessé de deux balles.

"Il n'y a rien qui vaille le coup dans le trafic"

Le tireur, Elias Basbas, 25 ans, a été condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté des deux tiers. Les peines contre Elias Basbas et Malk Ghezali, le conducteur de la voiture poursuivante, sont conformes aux réquisitions et au jugement de première instance prononcé par les assises du Doubs, à Besançon en 2024. La cour a estimé qu’il n’y avait « aucune place au doute » en ce qui concerne la culpabilité des deux accusés, en particulier d’Elias Basbas. « C’est d’la folie », a-t-il pourtant répété en concluant le procès, qu’il avait commencé il y a une semaine en assurant déjà, comme lors des premières assises en 2024: « C’est d’la folie ce qu’on me reproche. Je suis innocent ».

« On ne pouvait pas plus mal choisir sa victime », a plaidé Jérôme Pichoff, un avocat des parties civiles. Houcine Hakkar « revenait du McDo où il avait passé un bon moment entre copains » avant de se faire tuer par « une arme de guerre capable de 800 coups à la minute », a-t-il souligné.

Dénonçant « l’ultra-violence », l’avocat général Olivier Bray a raillé Elias Basbas « le caliméro » qui estime « injuste, trop injuste » qu’on l’accuse à tort selon lui, malgré toutes les « évidences », tout comme « la fuite » de Melk Ghezali, qui « sait mais tait ». « En 2024, 110 personnes sont mortes à cause du narcotrafic », a-t-il rappelé. « Il n’y a rien qui vaille le coup dans le trafic. Il y a juste la mort ou la prison« , a regretté Melk Ghezali dans ses derniers mots à la barre.

