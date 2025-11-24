PUB

A Dijon, le procès en appel d’un meurtre par erreur commis à Besançon en 2020

La cour d'appel de Dijon
La cour d'appel de Dijon. | illustration - copie d'écran Google Street View

Trois trafiquants de drogue, condamnés en 2024 pour le meurtre d'un jeune mécanicien pris par erreur pour cible lors d'une guerre des gangs à Besançon, en 2020, sont jugés en appel à partir de ce lundi 24 novembre à Dijon.

(AFP)

Le soir du 8 mars 2020, les membres du « clan Mordjane » pensent que « les Parisiens » affiliés au clan adverse, qui leur ont tiré dessus quelques jours plus tôt, sont dans le quartier Planoise à Besançon au volant d’une Renault Mégane. Des hommes, dont au moins un est armé, partent à leur recherche en voiture et croisent une Mégane qui a le malheur de correspondre au véhicule de la « cible ». Ils poursuivent la voiture, qui est en réalité conduite par Houcine Hakkar, un mécanicien de 23 ans, totalement étranger au trafic de stupéfiants. Le tireur « rafale » une trentaine de projectiles sur le véhicule, qui finit sa course sur un terre-plein. Il se porte ensuite à la hauteur du conducteur et l’achève d’une balle dans la tête. Le passager, blessé par deux balles, réussit à s’enfuir.
Le quartier sensible de Planoise, où vivent 20 000 habitants dans l’ouest de Besançon, était alors en proie à une guerre sans merci que se livraient deux clans pour le contrôle des points de deal. Entre décembre 2019 et mars 2020, une dizaine de personnes, âgées de 13 à 31 ans, y ont été blessées par balles, selon le parquet de Besançon, ville devenue lieu de transit privilégié des trafiquants en raison de sa proximité avec la Suisse et l’Allemagne.

Un système mafieux

A l’époque, les malfaiteurs bisontins, comme de nombreux groupes criminels français et européens, échangent librement via la messagerie téléphonique cryptée Sky ECC, se croyant à l’abri des écoutes policières, alors qu’une enquête a été ouverte dès 2019. Le déchiffrement de leurs conversations permet d’identifier Elias Basbas comme le tireur et Melk Ghezali comme le conducteur de la voiture qui a poursuivi les victimes. Dans leurs échanges, les accusés se vantent du meurtre, sans aucun remords de s’être trompés de cible. Ils sont interpellés en 2021, mais un troisième suspect, Mohamed Mordjane, un « parrain » bisontin, a pris la fuite vers le continent africain avant d’être arrêté. En 2024, les trois hommes, déjà condamnés à de multiples reprises pour trafic de stupéfiants, violences et association de malfaiteurs, sont jugés par la cour d’assises du Doubs sous forte présence policière. La cour condamne Elias Basbas à trente ans de prison, tout comme Mohamed Mordjane – jugé en son absence – et Melk Ghezali à 25 ans. Ce dernier, aujourd’hui âgé de 32 ans, est le seul à avoir brisé l’omerta qui règne dans ce système mafieux, en admettant avoir conduit la voiture suiveuse. Ses avocats ont évoqué de multiples menaces de mort, contre lui et ses proches.

Appel d’un des accusés et du parquet

Mohamed Mordjane, 32 ans, toujours en cavale, s’est contenté d’écrire une lettre au juge d’instruction, dans laquelle il réfute les accusations portées à son encontre. Elias Basbas, 25 ans, n’a eu de cesse de nier toute implication, malgré de lourdes charges. C’est lui qui a fait appel du verdict des assises du Doubs. A sa suite, le parquet général a également interjeté appel, cette fois pour l’ensemble des condamnations, entraînant un nouveau procès de plus d’une semaine à Dijon, où le verdict est attendu le mardi 2 décembre. « On attend que Basbas avoue », déclare auprès de l’AFP Myriam Kabbouri, avocate des frères et sœurs de la victime. « Va-t-il persister dans sa dénégation complète et rester de marbre ? », ajoute Me Kabbouri. « C’est très douloureux pour la famille ». Lors du procès l’an dernier, les proches avaient déjà dû écouter, le sang glacé, les six minutes interminables de l’enregistrement de l’appel au secours du passager de la Renault Mégane prise en chasse. « Ils nous tirent dessus, je vais mourir, s’il vous plaît monsieur… », avait-il imploré. On entend alors des pneus crisser et des coups de feu retentir. Puis plus rien.

Nos derniers articles

Un brochet commun.

Un déclin marqué de poissons d’eaux vives en Bourgogne-Franche-Comté

Pour la Journée Mondiale Pêche, l’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté met en lumière les poissons de la région et rappelle le lien entre humains, rivières et vie aquatique. En 2024, l’Observatoire Régional de la Biodiversité fait état de 1 978 espèces menacées : au moins 10% des espèces recensées en région.
La première réunion du conseil de juridiction de Montbéliard ouverte par le président du tribunal, Jean-Louis Cioffi (au centre), entouré du procureur Paul-Edouard Lallois ( à gauche) et de Romain Bonnot, directeur de France Victimes Nord Franche-Comté.

Montbéliard : l’accueil des victimes au cœur du premier « Conseil de juridiction »

Le premier Conseil de juridiction de Montbéliard a siégé ce mercredi 19 novembre. Cette nouvelle structure, créée par une loi de novembre 2023, a pour vocation d’être un lieu d’échange entre la juridiction et la cité. Une trentaine de maires y ont pris part, qui pourront être des relais d’information auprès de leurs administrés, espère le procureur.
L'entrée du tribunal de Montbéliard.

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

La directrice des services départementaux de l'Education nationale du Territoire de Belfort fait l'objet d'une plainte pour harcèlement. Son contrat à ce poste n'a pas été été renouvelé à son terme à compter du 1er novembre, sans que toutefois le rectorat ne confirme un lien avec la plainte.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC