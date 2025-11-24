A Dijon, le procès en appel d’un meurtre par erreur commis à Besançon en 2020

Le soir du 8 mars 2020, les membres du « clan Mordjane » pensent que « les Parisiens » affiliés au clan adverse, qui leur ont tiré dessus quelques jours plus tôt, sont dans le quartier Planoise à Besançon au volant d’une Renault Mégane. Des hommes, dont au moins un est armé, partent à leur recherche en voiture et croisent une Mégane qui a le malheur de correspondre au véhicule de la « cible ». Ils poursuivent la voiture, qui est en réalité conduite par Houcine Hakkar, un mécanicien de 23 ans, totalement étranger au trafic de stupéfiants. Le tireur « rafale » une trentaine de projectiles sur le véhicule, qui finit sa course sur un terre-plein. Il se porte ensuite à la hauteur du conducteur et l’achève d’une balle dans la tête. Le passager, blessé par deux balles, réussit à s’enfuir.

Le quartier sensible de Planoise, où vivent 20 000 habitants dans l’ouest de Besançon, était alors en proie à une guerre sans merci que se livraient deux clans pour le contrôle des points de deal. Entre décembre 2019 et mars 2020, une dizaine de personnes, âgées de 13 à 31 ans, y ont été blessées par balles, selon le parquet de Besançon, ville devenue lieu de transit privilégié des trafiquants en raison de sa proximité avec la Suisse et l’Allemagne.