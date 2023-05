Territoire de Belfort : encore 8700 locaux à connecter à la fibre optique

Dans le reste du département (72 communes), concerné par la convention de 2017, et pour lesquels Orange s’était engagé à les raccorder à la fibre optique avant le 31 décembre 2022, 2 700 foyers ou locaux professionnels sont à rendre éligibles à la fibre. 1 200 ne peuvent être faits par Orange pour le moment, en raison de refus tiers. Mais 1 500 logements sont à rendre éligibles convient Orange. L’opérateur confirme sa volonté « de poursuivre ce déploiement ».

Sans compter les prises confrontées à un refus tiers, ce sont donc bien 3 500 bâtiments qui doivent être encore connectés à la fibre optique par l’opérateur. « Ce sont les prises les plus compliquées », convient Cédric Perrin. Qui trouve par contre scandaleux que le raccordement de deux communes n’ait même pas été entamé : Riervescemont et Lamadeleine-Val-des-Anges. Ce qu’il dénonce, aussi, c’est l’absence de travaux depuis le 1er janvier et donc la finalisation de ce projet. Il regrette enfin que la direction générale d’Orange n’ait pas pris le temps de répondre aux multiples sollicitations des élus belfortains.

Sur l’absence de travaux depuis le 1er janvier, Orange confirme la fin du contrat avec le prestataire. Un nouveau partenariat est en cours de finalisation. « Il sera nécessaire, à ce dernier, prévient Orange, d’avoir un temps de mise à niveau avant de reprendre le déploiement de la fibre de manière effective au second semestre 2023, en priorisant les communes transmises. » Le déploiement se poursuivra dans le département jusqu’en 2024 s’engage Orange.