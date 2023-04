Territoire de Belfort : pour la rentrée 2023, des fermetures de classe et de l’inquiétude

S’il y a eu peu de réactions de la part des syndicats de l’enseignement sur la question des fermetures comparées à d’autres années, c’est parce que « la plupart comprennent et ne contestent pas la baisse des effectifs », explique Françoise Martin, responsable du syndicat des enseignants de la fédération Unsa. Pour autant, ils regrettent que l’idée de conserver des postes pour améliorer les conditions de travail « n’ait pas du tout été évoquée. » Une solution qui aurait été bénéfique, selon l’Unsa, notamment pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves en grande difficulté et de ceux en situation de handicap. « Le travail que fait le service académique est un travail comptable, mathématique. Mais il prend peu en compte les réalités de terrain, notamment la question de la paupérisation des enfants », explique Françoise Martin, qui regrette que le cas d’une implantation dans certaines écoles ne soit pas abordé. Elle évoque notamment les cas des écoles de Bavilliers, Offemont, Giromagny, ou encore l’école des Barres à Belfort.

L’Unsa déplore également le nombre de postes de remplaçants créés : 2. « C’est notoirement insuffisant. Aujourd’hui, on ne peut déjà pas remplacer les enseignants malades. Ils ne se passent pas une semaine sans que l’on ait des élèves renvoyées à la maison.» Elle revient, aussi, sur les deux postes supprimés issus du dispositif « plus de maîtres que de classes » : « Même ça, on nous l’enlève. Nous ne pouvons pas faire de miracle.»

Quant aux conditions pour les collèges, les syndicats attendent beaucoup des réunions de préparation pour la rentrée 2024. Un travail a été lancé pour revoir la sectorisation des collèges. Cela pourrait causer la refonte de la carte de l’éducation prioritaire d’ici un an. « Le département se paupérise. Or, dans les collèges privés, les indicateurs sociaux sont plus favorables. Cela crée des problèmes de mixité », explique Benoît Guyon, délégué syndical FSU. Il s’inquiète des réunions à venir car selon lui, les attributions au sein des collèges se font aujourd’hui « avec un mode de calcul qui ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques sociales ». Des réunions doivent avoir lieu très prochainement pour prévoir cette rentrée. « Il y aura besoin d’un gros travail de concertation », explique-t-il, inquiet du « sous-investissement dans l’éducation » actuellement.