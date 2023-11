“On a constaté une série de trois étoiles de David barrées de couleur rouge, sur les murs d’un immeuble vers le parking Lafayette de Besançon samedi soir. Et ce matin (dimanche) une patrouille de police a repéré cinq étoiles de David peintes également à la bombe rouge, sans aucune mention, dans le quartier Chaprais”, a précisé à l’AFP une source policière. Ces actes antisémites font suite à une précédente série de tags à caractère antisémite constatée jeudi dont une étoile de David avec l’inscription “les rats” et des étoiles de David surmontées de croix gammées peintes en noir sur une plaque et sur un arbre. Il y a “une vingtaine d’actes antisémites au total constatés depuis le début du mois” précise cette même source policière.