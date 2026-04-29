Stéphane Pini : « L’IA a une vitesse d’évolution exceptionnelle »

Aujourd’hui, nous sommes sur des exemples concrets de la manière dont l’intelligence artificielle peut aider les enseignants. C’est aussi un espace de réflexions puisque nous avons notamment des inspecteurs qui sont là pour questionner sur la place de l’évaluation du travail personnel. Ce séminaire est conduit tous les ans à destination de l’ensemble du personnel de la région académique. C’est une nouveauté cette année, nous avons aussi inclus le personnel administratif, pas que le personnel enseignant. Ce séminaire a vocation à être déployé dans l’ensemble des départements de la région académique. Dans un second temps, nous accompagnons, avec des formations, l’ensemble des enseignants, mais aussi les inspecteurs du personnel de direction. Nous avons un plan régional académique de formation qui est doté de plusieurs modules. Nous pouvons aussi intervenir directement au sein des établissements scolaires, ce qu’on appelle une formation d’initiative locale. Ce sont des formations qui sont sur-mesure et qui correspondent aux besoins de l’établissement scolaire.