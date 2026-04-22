Belfort : la cybercriminalité gagne en productivité grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) a fait une entrée fracassante depuis quelques années parmi les outils numériques des entreprises comme des particuliers. Mais aussi dans la délinquance sur internet. C’est un des thèmes abordés par Myriam Quéméner et Amélie Köcke dans leur livre intitulé Cyberarnaques – Comprendre, anticiper, se défendre.

Myriam Quéméner, magistrate et spécialiste du droit du numérique et de la cybersécurité, interviendra lors de la cérémonie de Cap Cyber 2026 ce jeudi 23 avril à la CCI du Territoire de Belfort. Elle interviendra aussi le vendredi 24, à 9 h, sur le thème « Entreprises et cyberattaques : réponses en matière de cybersécurité ».

L’ouvrage qu’elle a co-écrit avec Amélie Köcke aborde entre autres la question de l’IA dans les fraudes en ligne. « L’intelligence artificielle fournit aux délinquants de nouveaux outils en leur permettant de copier à l’infini des lignes de code, pour multiplier le nombre de cibles. (…) Si des articles relatent son utilisation par des pirates pour conduire des attaques toujours plus sophistiquées, son principal intérêt est d’augmenter la productivité des cybercriminels, d’améliorer la sophistication et l’efficacité de leurs attaques, ainsi que la crédibilité de leurs escroqueries, voire de les réaliser dans des langues qu’ils ne maîtrisent pas. »