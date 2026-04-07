Belfort : l’intelligence artificielle au cœur du prochain Cap Cyber

La CCI du Territoire de Belfort organise le jeudi 23 et le vendredi 24 avril une nouvelle édition de Cap Cyber, le congrès dédié aux enjeux de cybersécurité et de transformation numérique des entreprises. Cette édition 2026 aura pour thème « Intelligence artificielle et cybersécurité ».

« Dans un contexte où l’IA transforme profondément les pratiques professionnelles, les modèles économiques et les usages numériques, les risques cyber évoluent à la même vitesse. Les entreprises — et en particulier les TPE et PME — doivent aujourd’hui intégrer ces nouvelles réalités dans leur stratégie », relève la CCI du Territoire de Belfort dans un communiqué.

Cap Cyber 2026 a pour ambition de décrypter les liens entre IA et cybersécurité ; comprendre les nouvelles menaces (attaques augmentées par l’IA, deepfakes, automatisation des intrusions) ; identifier les bonnes pratiques et les outils de protection ; intégrer les enjeux de conformité (RGPD, cloud, souveraineté des données) ; apporter des solutions concrètes aux entreprises locales, en matière environnemental, RH.