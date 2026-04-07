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Belfort : l’intelligence artificielle au cœur du prochain Cap Cyber

La CCI de Belfort organise chaque le Congrès Cap Cyber, dédié à la cybersécurité.
La CCI de Belfort organise chaque le Congrès Cap Cyber, dédié à la cybersécurité. 2026 sera la 5e édition| ©CCI 90

La 5e édition du congrès Cap Cyber se déroulera les 23 et 24 avril à la CCI du Territoire de Belfort. Ce congrès annuel vise à faire prendre conscience aux entreprises des risques numériques et à leur apporter des pistes de solutions.

La CCI du Territoire de Belfort organise le jeudi 23 et le vendredi 24 avril une nouvelle édition de Cap Cyber, le congrès dédié aux enjeux de cybersécurité et de transformation numérique des entreprises. Cette édition 2026 aura pour thème « Intelligence artificielle et cybersécurité ».

« Dans un contexte où l’IA transforme profondément les pratiques professionnelles, les modèles économiques et les usages numériques, les risques cyber évoluent à la même vitesse. Les entreprises — et en particulier les TPE et PME — doivent aujourd’hui intégrer ces nouvelles réalités dans leur stratégie », relève la CCI du Territoire de Belfort dans un communiqué.

Cap Cyber 2026 a pour ambition de décrypter les liens entre IA et cybersécurité ; comprendre les nouvelles menaces (attaques augmentées par l’IA, deepfakes, automatisation des intrusions) ; identifier les bonnes pratiques et les outils de protection ; intégrer les enjeux de conformité (RGPD, cloud, souveraineté des données) ; apporter des solutions concrètes aux entreprises locales, en matière environnemental, RH.

Intertitre

« À travers Cap Cyber, la CCI du Territoire de Belfort réaffirme avec ses partenaires, son rôle d’acteur de proximité au service des entreprises sur des enjeux internationaux, géopolitiques », explique la CCI. « La CCI défriche ces sujets pour les entreprises tout en les accompagnant au quotidien. La cybersécurité n’est plus une option. Elle est devenue un enjeu stratégique, un facteur de compétitivité et une condition de confiance commerciale. Pour mémoire, la CCI accompagne déjà les entreprises du territoire sur des diagnostics de maturité numérique et sur la sensibilisation aux risques cyber. Cap Cyber s’inscrit pleinement dans cette mission d’accompagnement et vise à donner aux dirigeants des clés de lecture concrètes et opérationnelles. »

Ce congrès réunit chaque année plus de 300 participants : dirigeants, DSI, RSSI, experts, étudiants, toutes personnes intéressées par la cybersécurité.

Cette 5e édition sera tournée vers la souveraineté numérique et vise à mettre en lumière les enjeux liés à la localisation des données et à l’indépendance technologique. Dans un environnement international instable, ces sujets deviennent stratégiques pour les entreprises du territoire.

Le programme des deux journées

Voici le programme de cette édition 2026.

Jeudi 23 avril 2026 :

  • 9 h : cérémonie d’ouverture
  • 9 h 45 : « Consommer moins et sécuriser plus : exemple de l’IA embarquée », par Ciprian Mellian, PDG Livdéo, créateur de Dicte.ai
  • 10 h 30 : « Témoignage d’une cyberattaque », par Frédéric Burghard, maire de Luxeuil-les-bains
  • 11h : « IA responsable et souveraineté » par Yannick Bole-Richard, consultant en numérique responsable
  • 11 h 30 : « Entre opportunités et vulnérabilités » : par Thomas Schaal, directeur d’agence OCI

 

  • 14 h : « Cybersécurité – Sécurité Humaine, même combat », par Laurent Pichon, directeur général Fiducial Sécurité
  • 14 h 30 : « Retour d’expériences sur attaques de dernières générations » par Vincent Nguyen – Géraud de Bellescize, Stoïk
  • 15 h 30 : « A la recherche des datacenters – Enseignements de l’étude ADEME et présentation du projet DCWatch par Benoit Petit, co-fondateur d’Hubblo
  • 16 h : « IA et désinformation : les nouveaux risques pour les citoyens et les organisations » , par Julie Mendel, ancienne directrice de l’Ecole Française de Journalisme
  • 16 h 30 : « L’IA embarquée dans les véhicules » Thomas Kos, groupe Nedey

Vendredi 24 avril 2026 :

  • 9 h : « Entreprises et Cyberattaques : réponses en matière de cybersécurité » par Myriam Quemener, magistrate au parquet général de la cour d’appel de Versailles
  • 9 h 45 : Véronique Brunet, déléguée de l’ANSSI pour la région Bourgogne Franche-Comté
  • 10 h 30 : « Impact environnemental et sociétal de l’IA », Table ronde animée par Julie Mendel avec Benoit Petit, Yannick Bole-Richard, Jean-Louis Révol, Mourad Selimi
  • 11 h 15 : « IA & Médias : quand l’information devient data » Laurent Hue, groupe Ouest France
  • 11 h 45 : « Le droit de la propriété intellectuelle » par Pascal Kamina, professeur agrégé, Lyon 3
  • 14 h : « une nouvelle sécurité grâce à la blockchain ? » par Frédéric Martin
  • 14 h 30 : « panorama des risques 2025 et état du marché des assurances cyber» par Rémi Bottin
  • 15 h 30 : Amir Hajjam El Hassani, UTBM
  • 16 h : « Trajectoire Numérique à l’Université Marie et Louis Pasteur» par Raphaël Couturier, vice-président en charge du Numérique et de l’IA à l’UMLP
  • 16 h 30 : « L’intelligence artificielle dans le supérieur : entre recherche, formation, usages pédagogiques et responsabilité numérique » par David Laiymani, enseignant-chercheur, responsable de l’axe IA à l’institut Femto-St

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