Stellantis : un sondage de la CFE-CGC milite pour maintenir le télétravail

Le retour en présentiel sur les sites de Stellantis, les salariés se sont exprimés contre (lire notre article). La CFE-CGC a publié les résultats d’un sondage rassemblant les réponses de 5 500 salariés tertiaires sur les différents sites français, soit un taux de participation de 65 %. « Le télétravail n’est pas un privilège, mais un pilier de l’organisation du travail moderne, au service de la performance comme de la santé au travail », rappelle le syndicat dans son communiqué.

Avez-vous constaté une amélioration de vos conditions de travail depuis le passage imposé à deux jours de présence ? 90 % des salariés ont répondu par la négative. Un retour à 100 % en présentiel vous semble-t-il faire sens pour votre métier ? Le syndicat a enregistré 95 % de réponses négatives. D’autres réponses restent plus nuancées. À la question, « êtes-vous dans une situation où le retour sur site impacte lourdement votre vie privée ? », une petite majorité (52 %) a répondu non.