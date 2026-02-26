Sochaux : la remise en cause du télétravail inquiète les salariés de Stellantis

Ça sonne comme un retour en arrière. La direction du groupe Stellantis a annoncé sa volonté de réduire le télétravail. L’objectif ? Faire revenir les 8 500 salariés sur les sites de production français. Ce projet a un nom : « Back together we win ». Traduction : « De retour ensemble, nous gagnons. »

Les syndicats du site sochalien de Stellantis (lire nos articles), ont du mal à comprendre ce revirement de situation. Avec la crise sanitaire, « il avait été décidé de déployer de façon massive le télétravail », se remémore Laurent Oechsel, délégué syndical central, affilié à la CFE-CGC. Nous étions en 2021 et le groupe mettait alors en place le projet « New era of Agility ».

Bien avant que le télétravail ne soit en vogue, ce dispositif existait chez le constructeur automobile, considéré comme un pionnier. Celui qui n’était encore que PSA l’a mis en place dès 2014. En 2019, les accords « motivation et de bien-être au travail » sont signés et encouragent le télétravail.