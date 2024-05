Sophie Rollet, dix ans de combat contre Goodyear

Dans sa maison aux murs de vieilles pierres à Geney, dans le Doubs, Sophie Rollet regarde son ordinateur, posé sur son bureau. Cet ordinateur avec lequel elle a traqué, méticuleusement, pendant des jours, des nuits, durant des années les indices, les données, les articles permettant de compiler, le plus exhaustivement possible, tous les accidents de la route imputables à l’éclatement d’un modèle de pneu Goodyear.

Depuis dix ans, elle enquête. Depuis la mort de son époux Jean-Paul, le 25 juillet 2014 sur l’autoroute A36, dans le Doubs. Ce chauffeur routier de 53 ans rentrait retrouver sa femme après une livraison lorsque son camion-citerne a été percuté par un semi-remorque arrivant en sens inverse, dont le pneu avant gauche venait d’éclater. Les deux conducteurs sont morts sur le coup.

À force de persévérance, cette ancienne assistante maternelle que rien ne prédestinait à mener une telle enquête, fait un lien entre l’éclatement du pneu Goodyear Marathon LHS II, à l’origine de la collision, et de nombreux autres accidents en France et en Europe. “Dix années de travail à contre-courant, de cheminement quasiment toute seule… Souvent, je me suis posé la question : mais à quelle porte n’ai-je pas frappé ? “ confie cette femme au long carré châtain qui affiche un calme déterminé derrière ses fines lunettes rondes.

Après un premier classement sans suite du dossier de son mari, elle dépose plainte avec constitution de partie civile en 2016 pour “homicide volontaire” et transmet ses investigations personnelles au parquet de Besançon. Un expert est saisi. Il analyse le pneu incriminé et conclut que l’éclatement à l’origine de la perte de contrôle du camion n’est pas dû à une cause extérieure, mais à un défaut de fabrication du pneu.