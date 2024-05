Éclatement de pneus : perquisitions sur 3 sites Goodyear en Europe

Le géant américain du pneumatique est soupçonné d’avoir eu connaissance de défauts de fabrication de certains de ses pneus mais de ne pas en avoir averti ses clients. Il a indiqué dans un communiqué “coopérer pleinement avec les autorités”, confirmant une annonce du procureur de la République à Besançon. “Des perquisitions concomitantes, avant tout informatiques, sont menées depuis mardi matin chez Goodyear en France, au Luxembourg et au siège européen de l’entreprise à Bruxelles”, après une “demande d’entraide pénale internationale émise par le juge d’instruction de Besançon”, a déclaré à l’AFP le procureur Etienne Manteaux.

“L’objectif de ces perquisitions est de déterminer le degré de connaissance par Goodyear de la dangerosité des pneus Marathon LHS II et Marathon LHS II+ et le nombre de sinistres qui ont été portés à sa connaissance”, a-t-il déclaré à l’AFP. En juillet 2014, le camion-citerne de Jean-Paul Rollet est violemment percuté par un autre poids lourd qui vient de traverser la glissière centrale après l’éclatement de son pneu avant gauche, sur l’autoroute A36 dans le Doubs. Les deux chauffeurs décèdent. Refusant la “fatalité du routier” et le classement sans suite de l’affaire, sa femme Sophie Rollet enquête et se persuade de la responsabilité des pneus dans la collision (lire notre article).

L’ancienne assistante maternelle, mère de trois enfants, dépose une plainte en 2016 avec constitution de partie civile auprès du tribunal de Besançon. “Ca y est, c’est fini pour moi : j’ai enfin transmis ce que je devais transmettre à la justice”, a réagi la lanceuse d’alerte à l’annonce des perquisitions, émue et soulagée de cette action judiciaire concrète. “Dix ans. Ça fait dix ans. Ça a été très très long, je n’y croyais plus”, a-t-elle confié.