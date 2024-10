Sociochaux : 30% des Socios ont renouvelé leur adhésion

L’association Sociochaux a relancé sa campagne le 13 septembre, un an après avoir contribué au sauvetage du FCSM (lire ici). Dans un portrait début septembre, Mathieu Triclot, le président de Sociochaux, tablait sur environ 1 800 adhérents (lire ici). Ce lundi 28 octobre à 17h, ils sont 3 312, soit un taux de renouvellement de plus de 30 %. « Nous nous étions basés sur des associations comme celles de Bastia ou Guingamp, qui avaient un taux de renouvellement d’environ 10 % entre la première et la deuxième année », explique le président des socios. « C’est vraiment encourageant. Nous aurions compris que les gens ne donnent qu’une fois, mais ils continuent à se reconnaître dans l’association et à s’y investir. »

La campagne s’est officiellement terminée le samedi 26 octobre, mais l’association maintient les adhésions ouvertes pour permettre à chacun de rejoindre en cours d’année, au tarif de 12 euros par mois.