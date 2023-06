Seloncourt : quand le cheval soigne 

Comme tous les mois, les couples se retrouvent sous l’œil bienveillant de Marianne et Noémie, qui gèrent ensemble une société nommée Tekki spécialisée dans l’accompagnement de l’humain sous diverses formes. Avec comme fil conducteur : l’apport du cheval et de son environnement. Parmi plusieurs pôles d’activités, il y a l’équithérapie, que la société propose à des particuliers ou à des institutions pour des accompagnements thérapeutiques.

Aujourd’hui, les séances sont dédiées à des personnes porteuses de handicap et leur conjoint. Un format de médiation équine imaginée par Tekki et par la fondation Arc-en-Ciel, qui a aiguillé les couples accompagnée par la plateforme de répit de la résidence Surleau à Montbéliard pour participer à ces séances. « Quand il y a un handicap, s’installe souvent une relation d’aidant-aidé. Dans un couple, c’est souvent le conjoint qui s’occupe de l’autre. Ou le parent. Ces séances leur permettent de souffler, de prendre du temps ensemble mais aussi chacun de leur côté. Le cheval, dans ce travail, est un partenaire formidable. C’est un membre de l’équipe », explique Marianne, équithérapeute et infirmière. « Regardez ». Alors que Ghislaine s’est dirigée pour s’occuper du poulain nommé Papillon, vif et très curieux, Éric, plus loin, est en train de dialoguer avec Bombeck, de le brosser, le câliner. Le moment a l’air suspendu dans le temps. Plus loin, Raymond s’est assis sur une chaise, à l’ombre. Il observe sa compagne qui partage elle aussi un moment privilégié avec Loulou.

« Ils sentent que j’ai des problèmes ». Ghislaine caresse un poulain, Papillon, qui s’incline pour venir poser son museau sur ses genoux. « Il vient me faire un bisou. » Pour la première fois depuis le début de la séance, un sourire lumineux éclaire son visage.