Rougeole : une recrudescence qui alerte en Bourgogne-Franche-Comté

En seulement trois mois, la région a enregistré 12 cas de rougeole, dépassant déjà le total annuel de 2024, où 11 cas avaient été recensés. Une augmentation qui reflète la recrudescence du virus en France et en Europe. Avec l’arrivée du printemps, période propice aux infections virales, les autorités sanitaires s’inquiètent d’une poursuite de cette tendance.

Fièvre, toux, fatigue, écoulement nasal et conjonctivite sont les premiers symptômes de la rougeole, suivis d’une éruption cutanée caractéristique. Si cette maladie peut sembler bénigne, elle expose pourtant à des complications sévères, chez les enfants, mais aussi chez les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Les complications de la rougeole sont d’ordre respiratoire (rhinopharyngites, angines, bronchites, pneumonies, mais aussi otites et laryngites) et d’ordre neurologique (troubles de la conscience, convulsions, paralysies). Ces complications sont plus fréquemment observées en cas de rougeole de l’adulte.