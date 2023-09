« Redonner ses lettres de noblesse à la voie professionnelle »

Dès la rentrée 2024, le lycée Denis-Diderot proposera un nouveau BTS pilotage des procédés. Il sera « coloré », pour reprendre les termes de la proviseure de l’établissement Nathalie Dysli, robotique et mécatronique, « pour répondre aux besoins du tissus industriel ». Il sera même tourné plutôt vers la technologie des cobots, robot qui évolue en environnement direct avec les êtres humains, à l’inverse du robot, placé dans une cage et qui assure une mission figée. Le cobot propose plus de modularité. Il correspond aux demandes locales, où les industries font « de la petite et de la moyenne série », confie Emmanuel David, professeur de construction mécanique et de productique, porteur du nouveau BTS. 604 000 euros sont fléchés par le conseil régional afin d’équiper l’établissement des machines nécessaires. Douze places seront ouvertes.