PUB

Randall Schwerdorffer, avocat « sans vocation » devenu pénaliste de premier plan

Me Randall Schwerdorffer.
Maître Randall Schwerdorffer, avocat de l'anesthésiste Frédéric Péchier. | ©Le Trois – archives
Portrait

Il est l'un de ceux par qui le procès peut basculer: avocat de l'anesthésiste Frédéric Péchier, Randall Schwerdorffer est un professionnel respecté, parfois clivant, devenu pénaliste presque par hasard, jusqu'à se convertir en ténor médiatique du barreau.

Antoine Pollez – AFP

Après huit ans d’enquête, Frédéric Péchier répond, lors d’un procès de plus de trois mois à Besançon, de 30 cas d’empoisonnement de patients, dont 12 mortels, pour lesquels il clame son innocence.

L’avocat bisontin de 55 ans, passionné d’arts martiaux, aborde comme un combat cette affaire, « le summum de ce qu’on peut gérer en termes de dossier criminel en défense ».

« Je considère la cour d’assises comme un dojo. Une audience, on s’imagine parfois que c’est du théâtre, mais c’est surtout beaucoup de travail. Le public ne voit que le produit fini » mais ne s’imagine pas « que vous l’avez travaillé mille fois pour qu’il soit parfait », confie-t-il à l’AFP.

Un procès d’assises, « c’est un affrontement très normé, avec ses règles, ses rituels. Mais une fois que le combat est fini, on se salue et on se respecte. Je considère que je n’ai pas d’ennemis dans une cour d’assises. Seulement des adversaires ».

Et au parquet général, qui porte l’accusation contre Frédéric Péchier, « il y a des gens qui sont très compétents, pointus, qui vont se battre. Donc le combat va être très difficile ». Mais Me Schwerdorffer ne dévie pas de son objectif : « L’acquittement de Frédéric Péchier ».

"Positions masculinistes"

C’est un autre dossier criminel, très médiatisé, qui l’a fait connaître du grand public en 2017 : le féminicide d’Alexia Daval. Alors qu’il défendait le meurtrier, Jonathann Daval, il avait pris la liberté de commenter, sur les chaînes d’information, la garde à vue de son client et son passage aux aveux, et avait confié à la mère du mis en cause certains éléments d’une audition.

Des mots qui lui ont valu deux procédures, l’une disciplinaire, devant l’ordre des avocats, l’autre judiciaire, à l’initiative du parquet de Besançon. « Ce n’était pas évident à vivre », confie-t-il, même si les procédures se sont chacune soldées par un non-lieu.

L’affaire Daval lui a également valu des critiques, jusqu’à la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, pour des propos mettant en cause la « personnalité écrasante » de la victime et ses « accès de violence très importants ».

« J’ai assez peu de considération pour Me Schwerdorffer, dont je ne conteste pas l’intelligence ni le talent », déclare à l’AFP Edwige Roux-Morizot, ancienne procureure de Besançon.

« Mais je supporte assez mal qu’il sacrifie les droits parfois élémentaires de ses clients sur l’autel de la médiatisation et de son auto-promotion. Ses positions assez masculinistes me dérangent également beaucoup », souligne l’ex-magistrate, aujourd’hui retraitée.

20% d'acquittements

Avec 125 procès d’assises en défense, pour 25 acquittements obtenus (soit 20%, contre 6% en moyenne nationale en première instance), la carrière de ce père de trois enfants ne se résume pas aux affaires Péchier ou Daval.

« C’est une des plus belles voix du barreau français. Et un adversaire coriace », reconnaît son confrère Gilles-Jean Portejoie. « Il n’y a pas de hasard à ce qu’il soit dans des affaires médiatiques: c’est parce qu’il a du talent. »

Pour en arriver là, Randall Schwerdorffer a pris des chemins de traverse: les déménagements ont rythmé sa scolarité, au gré des affectations d’un père militaire. C’est à 20 ans qu’il décroche son bac, après deux redoublements. Après cinq ans employé dans le tourisme, il s’inscrit en droit dans l’optique de « mieux gagner (sa) vie ».

Avocat "par hasard"

Puis il devient avocat « comme ça, par hasard. Sans aucune vocation », après avoir aperçu une affiche sur l’examen d’entrée à l’école d’avocats.

Il se spécialise d’abord en droit du travail. « Au bout de deux ans de barreau, je me suis installé à mon compte et les gens ont commencé à me prendre pour du pénal. Et là, ça m’a passionné ».

Parallèlement, Randall Schwerdorffer envisage, un temps, de s’investir en politique. En 2020, il figure en deuxième position sur une liste aux élections municipales à Besançon, éliminée au premier tour.

« Aujourd’hui, je ne suis même plus chez En Marche. Je suis un peu désespéré de la vie politique de notre pays, concède-t-il. Je ne sais même pas pour qui je voterai à la présidentielle. »

Il ne ferme cependant pas la porte à un mandat pour devenir maire. « C’est le poste où on peut avoir le plus d’incidence sur la vie des gens », juge-t-il. Pour l’heure, il se concentre sur l’incidence qu’il aura sur celle de Frédéric Péchier.

Nos derniers articles

Une éclipse totale de Lune sera observable en France hexagonale, le 7 septembre 2025, en soirée.

Où et quand regarder l’éclipse de Lune dimanche 7 septembre ?

Une éclipse de Lune sera visible en soirée, ce dimanche 7 septembre. C’est la 2e fois cette année. Pour en profiter – et en espérant que le ciel soit dégagé – il faut regarder à l’Est et avoir un horizon bien dégagé.
Photographie prise le 25 août, à Bordeaux. « 10/9 Bloquons tout », en lettres rouges.

Belfort : un mouvement « Bloquons tout 90 » prépare une mobilisation

À Belfort, un mouvement baptisé « Bloquons tout 90 » annonce un rassemblement le 10 septembre à 10 h place Corbis, suivi d’une assemblée générale pour décider des actions à mener.
Les étudiants de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ont bénéficié d'une sensibilisation à la sécurité routière, avec des démonstrations des pompiers et des mises en scène avec des cascadeurs, le 5 septembre 2025.

Deux accidents (fictifs) en une demi-heure à l’UTBM

Deux simulations d’accidents de la route, réalisées par des cascadeurs, ont été organisées ce vendredi 5 septembre à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Elles entrent dans le cadre de la journée de prévention organisée à l’intention des nouveaux étudiants.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC