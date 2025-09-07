C’est un autre dossier criminel, très médiatisé, qui l’a fait connaître du grand public en 2017 : le féminicide d’Alexia Daval. Alors qu’il défendait le meurtrier, Jonathann Daval, il avait pris la liberté de commenter, sur les chaînes d’information, la garde à vue de son client et son passage aux aveux, et avait confié à la mère du mis en cause certains éléments d’une audition.