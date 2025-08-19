Procès Péchier: les avocats de l’anesthésiste bisontin menacent de se retirer

Me Randall Schwerdorffer, avocat du Dr Péchier, indique que, dans le cadre actuel "on n'assumera pas la défense de Frédéric Péchier" - (Archive Le Trois Thibault Quartier)
Me Randall Schwerdorffer, avocat du Dr Péchier, indique que, dans le cadre actuel "on n'assumera pas la défense de Frédéric Péchier" - (Archive Le Trois Thibault Quartier)

Les défenseurs de l’anesthésiste bisontin dénoncent la faible montant de l’aide juridictionnelle et demandent que les parties civiles reversent 10 % de leur propre aide perçue. Une réunion de médiation est prévue le 2 septembre.

(AFP)

Le 15 août, c’est Me Samuel Estève qui a annoncé le premier son retrait. Aujourd’hui, c’est Me Randall Schwerdorffer qui le fait. Les deux avocats de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste accusé d’avoir tué douze patients et dont le procès doit débuter le 8 septembre à Besançon, menacent de se retirer, dénonçant une rémunération trop faible. Dans le cadre actuel « on n’assumera pas la défense de Frédéric Péchier » a indiqué l’un d’eux, Randall Schwerdorffer, joint par téléphone par l’AFP. En cause, l’aide juridictionnelle versée par l’État aux justiciables n’ayant pas les moyens de financer leurs frais de justice, qui s’élève à 35 000 euros pour les deux avocats du médecin sur toute la durée du procès, censé s’achever le 19 décembre. Frédéric Péchier, qui reste en liberté, n’exerce plus sa profession.

17 000 euros pour quatre mois

« Cela fait 17 000 euros par cabinet pour quatre mois ; c’est extraordinaire, soupire l’avocat bisontin. Il est hors de question d’intervenir aux frais de mon cabinet pour assumer la défense ». Le médiatique avocat, ancien défenseur de Jonathann Daval, souhaite que les conseils des parties civiles reversent 10% de leur aide juridictionnelle qui s’élève selon lui à 2 millions d’euros. « Comme dans le procès de Salah Abdeslam (principal accusé au procès des attentats de 2015, ndlr), il faudrait un accord avec les avocats des parties civiles. C’est la responsabilité de tous les intervenants au procès », poursuit Me Schwerdorffer.
Pour le moment, les avocats des parties civiles ont refusé de partager cette aide juridictionnelle, selon Me Schwerdorffer. Mais une réunion de médiation avec le conseil de l’ordre des avocats est prévue le 2 septembre. A l’issue, l’avocat décidera de poursuivre ou non la défense de l’ancien anesthésiste.
L’autre avocat du Dr Péchier, Lee Takhedmit, n’avait pas répondu mardi aux sollicitations de l’AFP.
Frédéric Péchier, 53 ans, travaillait comme médecin anesthésiste dans des cliniques privées de Besançon. Il est accusé d’avoir, pendant plus de dix ans, volontairement empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, entraînant la mort de douze d’entre eux. Il clame son innocence, et ses avocats au procès plaideront l’acquittement.

Le Frame running, dont Jean-Louis Saugier fait la promotion et qui pourrait l'emmener aux Jeux paralympiques. | ©Pierre-Yves Ratti

Étupes : trois roues pour redonner de la mobilité

Depuis 2010, Jean-Louis Saugier, ancien ingénieur de PSA, gère l'entreprise Colibrius, installée dans la pépinière d'entreprises de Technoland à Étupes. Cette entreprise s'attache à redonner de la mobilité aux personnes handicapées, aux personnes âgées et plus largement aux personnes à mobilité réduite. Le tout avec des engins à trois roues, dont un tout nouveau qui pourrait l'emmener aux Jeux paralympiques de 2028, à Los Angeles.
La Savoureuse à sec, en septembre 2022, à Sermamagny, dans le périmètre de la zone de captage d'eau potable (archives Le Trois - TQ).

Le Doubs et la Haute-Saône passent en alerte sécheresse renforcée

Les préfectures des deux départements annoncent de nouvelles mesures de restriction de consommation : le dernier épisode de canicule a accentué la sécheresse et les pluies récentes ou annoncées ne suffisent pas à compenser.
Clément Genestier a créé le Camion à vélo en 2018. | ©Thibault Quartier

Le Camion à vélo répare au plus près de chez vous

Clément Genestier a créé le Camion à vélo, un atelier mobile pour l'entretien et la réparation de son vélo. Il se déplace dans un rayon d'une heure autour de Vesoul. On l'a rencontré à Belfort, sur un parking.

