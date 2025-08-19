Procès Péchier: les avocats de l’anesthésiste bisontin menacent de se retirer

« Cela fait 17 000 euros par cabinet pour quatre mois ; c’est extraordinaire, soupire l’avocat bisontin. Il est hors de question d’intervenir aux frais de mon cabinet pour assumer la défense ». Le médiatique avocat, ancien défenseur de Jonathann Daval, souhaite que les conseils des parties civiles reversent 10% de leur aide juridictionnelle qui s’élève selon lui à 2 millions d’euros. « Comme dans le procès de Salah Abdeslam (principal accusé au procès des attentats de 2015, ndlr), il faudrait un accord avec les avocats des parties civiles. C’est la responsabilité de tous les intervenants au procès », poursuit Me Schwerdorffer.

Pour le moment, les avocats des parties civiles ont refusé de partager cette aide juridictionnelle, selon Me Schwerdorffer. Mais une réunion de médiation avec le conseil de l’ordre des avocats est prévue le 2 septembre. A l’issue, l’avocat décidera de poursuivre ou non la défense de l’ancien anesthésiste.

L’autre avocat du Dr Péchier, Lee Takhedmit, n’avait pas répondu mardi aux sollicitations de l’AFP.

Frédéric Péchier, 53 ans, travaillait comme médecin anesthésiste dans des cliniques privées de Besançon. Il est accusé d’avoir, pendant plus de dix ans, volontairement empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, entraînant la mort de douze d’entre eux. Il clame son innocence, et ses avocats au procès plaideront l’acquittement.