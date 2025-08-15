Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu

Procès Péchier à Besançon: un des avocats du médecin jette l’éponge

Affaire Péchier: sa caisse de prévoyance lui réclame le remboursement de 500.000 euros
Façade du tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs. | ©Le Trois – illustration

(AFP)

Un des trois avocats de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste accusé d’avoir tué 12 patients et dont le procès débutera le 8 septembre à Besançon, a renoncé à le défendre, invoquant des raisons financières. « C’est à regret que je me retire », a annoncé vendredi à l’AFP Me Samuel Estève, qui devait assurer sa défense aux côtés de Mes Lee Takhedmit et Randall Schwerdorffer.

En cause, l’aide juridictionnelle versée par l’Etat aux justiciables n’ayant pas les moyens de financer leurs frais de justice, qui s’élève à 35 000 euros pour les trois avocats du médecin. Une somme « totalement ridicule » pour un procès qui doit durer trois mois et demi, estime Me Estève. « Dans les conditions actuelles, je travaille à perte ». Alors « la défense a décidé que c’était moi qui me déportais, dans la mesure où j’étais le dernier arrivé », les deux autres avocats ayant travaillé sur la phase d’instruction du dossier, a-t-il expliqué. « D’autant que c’est un dossier qui peut générer une erreur colossale. Nous sommes parfaitement convaincus, tous les trois, de l’innocence du Dr Péchier », a-t-il ajouté. « Et ce qui est choquant, c’est le rapport entre ce que toucheront les avocats de la défense et ce que toucheront certains avocats de parties civiles », dont il estime l’enveloppe totale à plus de 2 millions d’euros.

Quelque 100 personnes, essentiellement des proches des 30 victimes, sont constituées parties civiles dans ce procès. Les avocats de la défense ont demandé un régime spécial comme celui qui a prévalu pour un autre procès hors-normes, celui des attentats du 13 novembre 2015, sans succès. La seule échappatoire aurait été de faire en sorte que les avocats des parties civiles consentent à rééquilibrer les dotations en faveur de ceux de la défense, ce qu’ils ont refusé, selon Me Estève.

Frédéric Péchier, 53 ans, travaillait comme médecin anesthésiste dans des cliniques privées de Besançon. Il est accusé d’avoir, pendant plus de dix ans, volontairement empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, entraînant la mort de 12 d’entre eux. Il clame son innocence, et ses avocats au procès plaideront l’acquittement.

Nos derniers articles

,
Banderoles du FC Sochaux-Montbéliard. | ©Le Trois – archives

[Direct] Vivez le match du FCSM contre Orléans

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte ce vendredi 15 août l'US Orléans Loiret. Le match se joue à domicile. Il s'agit de la 2e journée du championnat de National. À voir en direct.
Tracteurs en train de labourer un champ. | ©Franz W. from Pixabay

Des agriculteurs dénoncent la vente d’acétamipride en magasins

Des agriculteurs bourguignons et alsaciens ont dénoncé jeudi la poursuite de la vente aux particuliers de produits contenant du pesticide acétamipride, malgré la récente censure de sa réintroduction en France pour un usage agricole.
Le feu, dans l'Aude, vu d'un camion de la colonne Alpha Est. | ©Francis Erard

« C’était lunaire » : le récit du commandant Francis Érard, revenu du plus grand incendie de l’été

Quelques jours après son retour à Danjoutin, le commandant Francis Érard, qui a dirigé la colonne Est Alpha dans l’Aude, revient sur ces journées d'intervention face au plus grand incendie de l’été.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don