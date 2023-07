Pontarlier : un ostéopathe mis en examen pour sept viols et 19 agressions sexuelles

Au total la justice recense à ce jour 19 plaintes, dont sept pour viol, certaines victimes affirmant avoir subi des actes de pénétration sexuelle. “Mis en examen pour avoir commis sept viols et 19 agressions sexuelles sur 19 patientes différentes, l’ostéopathe de 32 ans conteste frontalement toutes les accusations portées contre lui, par ses propres patientes. Mais à la lumière de ce dossier le parquet de Besançon a estimé qu’il y avait des charges suffisantes contre cet ostéopathe” a déclaré M. Manteaux. “Des faits commis dans un moment de sidération où les plaignantes ne savaient plus faire la part des choses entre l’aspect thérapeutique et les violences sexuelles”, a détaillé le Procureur.