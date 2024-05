PMA : l’inquiétude croissante des élus face aux départs et à la pénurie de médecins généralistes

Le maire souhaite que Pont-de-Roide soit classé en zone permettant l’attribution de la prime pour l’installation et la défiscalisation. « Seuls, on y arrivera pas. Les trois médecins qui restent ont 60 ans et plus. Je ne comprends pas comment l’État a pu admettre le départ de ces trois médecins. »

Des propos soutenus par les autres élus. Renaud Fouché, vice-président en charge de la santé à l’Agglomération, s’alarme sur une situation plus générale, propre au pays de Montbéliard. « Il faut qu’on réponde à la demande des habitants du pays de Montbéliard. Or, aujourd’hui, cette demande n’est pas assurée. Il y a une grande proportion de gens qui se retrouvent sans médecin généraliste. On en tire l’alerte depuis de nombreuses années. »

Malgré un travail depuis cinq ans pour palier ce manque, il note : « Le pire est à venir ». Et énonce des chiffres édifiants : 36% des médecins de l’agglomération ont plus de 60 ans et 52% ont plus de 55 ans. « En d’autres termes, on va devant des jours encore pire que ce que nous vivons actuellement. »

Pour les élus, il faut trouver une solution pour en réinstaller et surtout éviter les fuites d’une commune vers une autre. Dans les discussions, l’agence régionale de santé est décriée, à plusieurs reprises. « Il est choquant que l’ARS ne mette pas un coup d’arrêt à ce qui se passe actuellement pour les départs des médecins à Anteuil. Il se voit proposer un pont d’or », commente encore Renaud Fouché.

Magali Duvernois, maire d’Exincourt, est encore plus tranchante : « l’Etat est absent voire même crée des déséquilibres territoriaux. Il les crée avec de l’argent public, c’est dramatique. »