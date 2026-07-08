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PMA : Çavaoù?, une application pour savoir où jeter ses déchets

Poubelles jaunes et grises dans la rue.
Les habitants peuvent savoir instantanément dans quelle poubelle vont les déchets. | © Pixabay - manfredrichter

Dans quelle poubelle jeter ses déchets ? Pays de Montbéliard Agglomération déploie l’application Çavaoù? pour aider les habitants à trier leurs déchets.

Une application pour trier ses déchets ? C’est le nouvel outil que propose Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) « Çavaoù? ». Le principe est simple. Les habitants prennent en photo un déchet et l’application l’analyse pour indiquer la poubelle dans laquelle il faut le placer. Une solution gratuite et instantanée. Grâce à un système de géolocalisation, l’outil numérique adapte ses conseils en fonction de la commune de résidence de l’utilisateur. Via une carte interactive, les habitants peuvent également consulter les différents points de collecte et les déchetteries à proximité. 

L’application est disponible gratuitement sur iOS et Android. Il est également possible de l’utiliser depuis le navigateur internet. L’objectif est double : faciliter le quotidien des habitants mais surtout réduire les erreurs de tri qui peuvent avoir des conséquences écologiques et financières pour la collectivité (lire notre article)

Produire moins de déchets ménagers

Ce nouvel outil numérique entre dans un contexte plus global de gestion des déchets. Pays de Montbéliard Agglomération a déjà mis en place la redevance incitative en 2024 et la généralisation du bac jaune. Depuis deux ans, les habitants de PMA payent en fonction de leur quantité de déchets ménagers. Grâce à ce dispositif, la collectivité a enregistré une baisse des déchets ménagers résiduels. La quantité est passée de 240 kg par habitant et par an à 136 kg, soit une baisse de 35 %. 

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