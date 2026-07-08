PMA : Çavaoù?, une application pour savoir où jeter ses déchets

Une application pour trier ses déchets ? C’est le nouvel outil que propose Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) « Çavaoù? ». Le principe est simple. Les habitants prennent en photo un déchet et l’application l’analyse pour indiquer la poubelle dans laquelle il faut le placer. Une solution gratuite et instantanée. Grâce à un système de géolocalisation, l’outil numérique adapte ses conseils en fonction de la commune de résidence de l’utilisateur. Via une carte interactive, les habitants peuvent également consulter les différents points de collecte et les déchetteries à proximité.

L’application est disponible gratuitement sur iOS et Android. Il est également possible de l’utiliser depuis le navigateur internet. L’objectif est double : faciliter le quotidien des habitants mais surtout réduire les erreurs de tri qui peuvent avoir des conséquences écologiques et financières pour la collectivité (lire notre article).