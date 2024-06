Plainte d’un journaliste pour des menaces lors d’un débat télévisé

“Choqué mais déterminé, et soutenu par la rédaction en chef, notre confrère a porté plainte pour menace de mort” au commissariat de police de Besançon, précisent-ils. “Nous demandons à la direction de France télévisions de porter également plainte et de tout mettre en oeuvre afin que notre confrère soit protégé. Cette menace de mort est extrêmement grave, et porte atteinte à la liberté d’informer”, estiment les syndicats.