« Peut-on être heureux seul ? » : dix collégiens s’affrontent en éloquence

Le stress commence à monter dans la Maison des jeunes et de la culture (MJC) Saint-Exupéry d’Audincourt. Ce jeudi après-midi, la MJC accueille la finale du concours d’éloquence. À l’origine, il était 98, aujourd’hui, ils sont dix élèves à passer devant le jury. « C’est la première année que les projets de la cité éducative sont mis en oeuvre et ce projet en fait partie », annonce Aurélie Vrignaud Kakudji, directrice de la MJC (lire notre article).

Chacun des dix jeunes finalistes s’est interrogé sur une question qui lui tenait à cœur. Peut-on être heureux seul ? La différence est-elle une force ou une faiblesse ? Peut-on apprendre de ses erreurs ? Un par un, ils sont passés devant le public, composé du jury et des élèves du collège des Hautes Vignes. Parcourant l’estrade, les jeunes ont seulement quelques minutes pour convaincre, persuader le jury. À la force de leur voix et de leurs gestes, les élèves ont défendu leur discours. « Tous les textes que vous entendez sont écrits entièrement par les jeunes, sans l’aide de l’intelligence artificielle », précise la directrice de la MJC.