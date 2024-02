Dans le pays de Montbéliard, la détresse des centres sociaux

« Il y a de moins en moins de financements et, chaque année, le déficit se creuse », alerte Nourdine Sakek, vice-président de la MJC Petite-Hollande, à Montbéliard. « Nous sommes obligés de ramer de plus en plus pour répondre à des appels à projets, ajoute-t-il. Et les animateurs, qui devraient s’occuper des jeunes et des familles, passent plus de temps à devoir les monter. »

Les structures agréées “centre social” font vivre depuis plus de 100 ans « la cohésion » et « le lien social » rappelle la fédération des centres sociaux et socioculturels de France dans un courrier adressé à Aurore Bergé, en novembre 2023, alors ministre des Solidarités et des familles.

Les budgets étriqués des collectivités les étranglent par ricochet, elles qui vivent de subventions. Au mieux, la subvention est maintenue. Au pire, elle est réduite. Or, les salaires des centres sociaux ont été revalorisés. « C’est bien », certifie Aurélie Vrignaud-Kakudji. Mais cela crée un effet ciseau sur le budget de la structure dont les ressources diminuent. « Il faut un suivi des financeurs », alerte-t-elle. Le budget de sa structure oscille entre 500 et 600 000 euros par an. Le financement du budget de fonctionnement est de plus en plus difficile, alors même que cette dizaine de structures emploient plus de 300 personnes dans le territoire, pour animer ou coordonner.



« Les problèmes ne sont pas nouveaux », convient Aurélie Dzierzynski. « Les baisses ont été graduelles. » Petit pas par petit pas. Mais aujourd’hui, la situation n’est plus tenable, notamment avec la hausse du coût de la vie. L’équation devient insoluble. « Nous avons besoin d’absorber ces augmentations », assure-t-elle. À l’échelle nationale, le mouvement demande un fonds exceptionnel de 65 millions d’euros pour « passer le cap » et maintenir une activité à la hauteur, « alors que le lien social, les solidarités, l’attention aux vulnérables doivent être préservés », écrit MJC de France, dans un communiqué de presse.

Les responsables des structures interpellent les financeurs pour qu’ils comprennent l’urgence de la situation ; des financeurs qui sont aussi multiples (État, caisse d’allocation familiale, communes, intercommunalités), ce qui ne facilitent pas la lisibilité, ni la vision à long terme. « On se renvoie la balle », déplorent les centres sociaux. Ils les alertent sur l’urgence de les soutenir financièrement pour poursuivre ces activités de lien social.

La détresse des centres sociaux est forte. Les enjeux, colossaux. Mais la mobilisation se voulait festive. Les habitants se sont retrouvés pour témoigner de leur soutien. Et ils se sont regroupés sur le parvis de la MJC, en formant un cœur. « Au cœur du quartier, un cœur qui bat », philosophe Aurélie Vrignaud-Kakudji. C’est un cœur à préserver.