Pédopsychiatrie, intelligence artificielle, déménagements : les projets 2026 de l’AHBFC

Durant ce premier semestre 2026, l’AHBFC comptera sur le soutien de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance sanitaire et médico-sociale (ANAP). « Cela devrait favoriser le déploiement de notre projet médico-soignant », explique le docteur Jean-Paul Olivier, vice-président de la Commission médicale d’établissement. Une aide notamment utile pour l’un des enjeux clés de cette année, la pédopsychiatrie. « On est dans un contexte paradoxal de raréfaction des ressources médicales, de transformation et d’augmentation des besoins », argumente le directeur général.

De nouvelles offres de soins comme le renforcement de l’addictologie et la réouverture de l’hôpital de jour de psychiatrie de sujets âgés à Vesoul ont vu le jour. Pourtant, la pénurie de professionnels et les difficultés de recrutement auront marqué l’année 2025 (lire notre article).