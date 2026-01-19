Pédopsychiatrie, intelligence artificielle, déménagements : les projets 2026 de l’AHBFC

« 15 000 personnes ont été prises en charge ou accompagnées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux de l’Association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté (AHBFC) en 2025 », rappelle Alain Picard, président du conseil d’administration. Ce lundi 19 janvier, lors de ses vœux pour l’année 2026, l’AHBFC est revenue sur l’année qui vient de se finir, mais surtout sur ses projets futurs.
La pédopsychiatrie, le défi de 2026
Durant ce premier semestre 2026, l’AHBFC comptera sur le soutien de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance sanitaire et médico-sociale (ANAP). « Cela devrait favoriser le déploiement de notre projet médico-soignant », explique le docteur Jean-Paul Olivier, vice-président de la Commission médicale d’établissement. Une aide notamment utile pour l’un des enjeux clés de cette année, la pédopsychiatrie. « On est dans un contexte paradoxal de raréfaction des ressources médicales, de transformation et d’augmentation des besoins », argumente le directeur général.
De nouvelles offres de soins comme le renforcement de l’addictologie et la réouverture de l’hôpital de jour de psychiatrie de sujets âgés à Vesoul ont vu le jour. Pourtant, la pénurie de professionnels et les difficultés de recrutement auront marqué l’année 2025 (lire notre article).
L’intelligence artificielle pour de meilleures conditions de travail
Cette année 2026, mettra l’accent sur l’amélioration des conditions de travail des professionnels. L’année passée, l’AHBFC avait déjà travaillé autour de la thématique Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) avec la mise en place d’un groupe de travail. Les questions abordées : la cohésion d’équipe, la flexibilité des temps de travail et l’adaptation des plus de 50 ans. Pour 2026, ce projet continue. L’AHBFC a instauré deux instances, une commission QVCT a été créée au sein du Comité social et économique. « L’Observatoire Social s’inscrit désormais comme un véritable fil rouge de la commission sociale du Conseil d’administration », développe Alain Pacquit, directeur général.
Toujours dans cette optique, l’AHBFC a été sélectionné pour tester l’intelligence artificielle au sein de l’établissement. Le dispositif sera utilisé dès janvier pour organiser les plannings prévisionnels. « Cette expérimentation permettra de prendre en compte les souhaits de chacun pour favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et privée », complète Alain Pacquit.
Mise en vente du site de Clairefontaine
Le directeur général a annoncé l’aménagement d’un nouveau bâtiment jouxtant la Résidence Accueil de la Voie Verte à Vesoul. « Ce sont des locaux neufs, adaptés et accessibles aux usagers », explique Alain Pacquit. La résidence va accueillir le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) et le Pôle de Compétences et de Prestation Externalisées (PCPE 70).
Ce n’est pas le seul déménagement prévu cette année. L’AHBFC met en vente le site de Clairefontaine. « Nous prendrons le temps nécessaire afin que le transfert vers le site de Saint-Rémy-en-Comté des deux services de soins présents, Pinel et Verlaine, se déroule dans les meilleures conditions », rassure le directeur général.