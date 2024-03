Montbéliard : le désespoir des salariés du privé dans les secteurs du médico-social

Laurence a « 28 ans de maison », comme elle aime l’appeler. Démissions en cascade, renouvellement des effectifs très fréquents mais peu stables, les conditions sont devenus bien plus rudes pour ceux qui restent. « Au début, on était moins mais les demandes étaient différentes. Et nous avions moins d’administratif. Aujourd’hui, nous passons un temps terrible avec toute cette partie.»

Claude se tient aussi à rappeler que pour tous ceux qui travaillent en Ehpad, les conditions se sont durcies. Les patients arrivent plus tard dans les établissements, à un âge plus avancé, avec des dépendances plus fortes et des soins plus fréquents. Ce qui crée encore un travail plus difficile. Sans parler de la psychiatrie, qui accueille de plus en plus de patients et dans des situations de détresse psychologique intense. En 2021, on recense pour la structure 30% de nouveaux patients dans les services de psychiatrie de l’association, par exemple. « Tout cela, avec moins de monde, ce qui donne l’impression de travailler à la chaîne », commente Laurence.

Une dynamique pour créer des recrutements a émergé : l’idée de prime à l’embauche. 4 000 euros pour les aides-soignantes. 5 000 pour les infirmiers, infirmières. À condition de rester deux ans dans la structure. Mais cela en suffit pas à embaucher, ni à garder le personnel. « On a eu plusieurs exemples de personnes qui ont préféré rembourser que reste », commente Claude.

Aujourd’hui, le turnover est dans tous les services, confient Christelle, infimière, et Dimitri, aide médico-psychologique en psychiatrie. « Nous sommes tous au smic après 30, 34 ans de boîte. La seule chose qui nous sauve, c’est notre ancienneté. » Tous réclament plus. Ne serait-ce que pour reconnaître la pénibilité des métiers. « Être payé à la hauteur de ce qu’on fait, tout simplement. » Pour eux, la santé « est mal menée ». Et encore plus que cela, la psychiatrie, qu’ils considèrent comme « le parent pauvre de la santé ».

Aucun n’est dupe sur les moyens. Le privé est pris entre plusieurs eaux qui rendent difficiles de suivre les augmentations salariales du public. Et la dynamique des départs n’est pas prête de s’arrêter alors que d’ici 3 ans, ce sont 300 personnes encore qui seront amenés à partir dans le cadre de leur retraite, confiait Luc Benet, ancien directeur de la structure.