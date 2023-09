Papillomavirus : une campagne dans les collèges de la région pour encourager la vaccination

« La campagne doit permettre de franchir un pas décisif dans la prévention des cancers », explique l’agence régionale de santé (ARS) de concert avec le rectorat de Besançon dans un communiqué. Dans les prochains jours, les parents des élèves de 5ème vont recevoir un kit d’information incluant une demande d’autorisation pour permettre à leurs enfants de bénéficier de la vaccination gratuite contre les papillomavirus humains (HPV). En Bourgogne-Franche-Comté, ils seront également conviés à des conférences animées par le collectif HPV. Au total, plus de 32 000 élèves de 5ème de 342 collèges publics et privés sont concernés dans la région. Dans les huit départements de la région, des centres de vaccination sont en train de constituer des équipes mobiles pour intervenir dans les établissements sur le temps scolaire. La première dose sera administrée à ceux qui le veulent entre octobre et décembre 2023, la seconde entre avril et juin 2024.

Selon l’ARS, la vaccination contre les HPV « prévient jusqu’à 90% d’infections souvent non symptomatiques, mais à l’origine de lésions précancéreuses et/ou de cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin de l’anus ». Aujourd’hui, l’agence régionale de santé estime que la couverture vaccinale est insuffisante. En 2022, elle s’établissait à 51% chez les filles et moins de 12% chez les garçons. « Des taux bien en deça de l’objectif de 80% inscrit dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers à horizon 2030. »