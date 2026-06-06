Où se baigner en toute sécurité dans le nord Franche-Comté ?

En ce premier week-end de juin, la base de loisirs du Pays de Montbéliard lance sa saison estivale. Le site de Brognard pourra, à partir du samedi 6 juin et jusqu’au 30 août accueillir les nageurs en toute sécurité (lire notre article). Un juin, la baignade est surveillée grâce à sept sauveteurs aquatiques et deux chefs de postes. En juillet et août, lors des plus fortes fréquentations, le dispositif est complété par deux sauveteurs aquatiques.
Ouvert tous les jours de la semaine
Ouverte sept jours sur sept, les horaires varient en fonction des jours. La semaine, le site est ouvert de 10h à 19h et de 11h à 19h le week-end. Chaque été, Brogrand accueille des dizaines de milliers de visiteurs. Non seulement via le site de baignade mais aussi grâce aux activités annexes proposées par la base de loisirs. Les nageurs pourront retrouver : paddle, canoë-kayak, planche à voile, beach-volley, pétanque, VTT, street workout ou encore cyclotourisme et marche. PMA propose des stages et de la location de matériel durant la saison estivale.
Mais le site de Brognard n’est pas la seule zone de baignade ouverte en ce début de juin. Le Trois a recensé ces lieux déjà ouverts et où la baignade est surveillée.