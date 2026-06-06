Où se baigner en toute sécurité dans le nord Franche-Comté ?

Ouverte sept jours sur sept, les horaires varient en fonction des jours. La semaine, le site est ouvert de 10h à 19h et de 11h à 19h le week-end. Chaque été, Brogrand accueille des dizaines de milliers de visiteurs. Non seulement via le site de baignade mais aussi grâce aux activités annexes proposées par la base de loisirs. Les nageurs pourront retrouver : paddle, canoë-kayak, planche à voile, beach-volley, pétanque, VTT, street workout ou encore cyclotourisme et marche. PMA propose des stages et de la location de matériel durant la saison estivale.

Mais le site de Brognard n’est pas la seule zone de baignade ouverte en ce début de juin. Le Trois a recensé ces lieux déjà ouverts et où la baignade est surveillée.