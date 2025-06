Brognard : la baignade surveillée ouvre à la base de loisirs

Située à Brognard, la plage aménagée attire chaque été plus de 50 000 visiteurs. L’accès est libre, mais la baignade n’est autorisée que dans un périmètre bien défini de 7000 m². En dehors de cette zone, elle est interdite. Et en dehors des horaires de surveillance, elle reste possible, mais sous l’entière responsabilité des usagers.

Les maîtres-nageurs sauveteurs présents sur le site sont tous titulaires du BNSSA. « Ils s’entraînent régulièrement au sauvetage aquatique et au secourisme », prévient Pays de Montbéliard Agglomération. En cas de forte affluence, plusieurs postes de surveillance peuvent être activés. Une équipe de médiation mobile complète le dispositif pour faire respecter les règles et garantir la tranquillité sur la plage.

En parallèle, la base de loisirs reste ouverte tous les jours : l’accueil est accessible de 10h à 19h en semaine, et de 11h à 19h le week-end.